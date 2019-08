PHARMAGEST INTERACTIVE : chiffre d'affaires semestriel 2019

Villers-lès-Nancy, le 2 août 2019 - 18h00 (CET)

Chiffre d’affaires semestriel 2019

Croissance du chiffre d’affaires S1 2019 de +6,55% à 76,88 M€

Belle croissance de l’activité de toutes les Divisions , la Division Fintech restant toujours impactée par la baisse des taux sur le marché des financements

Remarquable progression de la Division Solutions e-Santé : +29,21%

Perspectives de croissance et de rentabilité confirmées pour 2019



En M€ - IFRS 15 2019 2018 Variation 1er trimestre 38,15 34,59 + 10,29 % 2ème trimestre 38,73 37,56 + 3,10 % Total 1er semestre 76,88 72,15 + 6,55 %

Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 76,88 M€ en progression de 6,55% par rapport au 30 juin 2018.

A périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le Groupe Pharmagest affiche un chiffre d’affaires de 74,68 M€ soit une progression de 3,50% par rapport au 1er semestre 2018. Cette croissance s’inscrit dans la continuité du 1er trimestre 2019 qui affichait une progression de 3,93% par rapport au 1er trimestre 2018.

Point sur l’activité

La Division Solutions Pharmacie Europe progresse de 4,99% à 59,14 M€. A périmètre constant (hors cession de l’activité non significative de revente logiciel PME et acquisition du Groupe Macrosoft intégré au 01.04.2018), le chiffre d’affaires de cette Division progresse de +2,02% sur le 1 er semestre 2019 par rapport au 1 er semestre 2018. La société PHARMATHEK France (ex-INTECUM), spécialisée dans le développement, la fabrication et l’installation de robots pour les pharmacies, au capital de laquelle le Groupe Pharmagest a souscrit à hauteur de 49%, est déconsolidée à compter du 01.06.2019. L’impact sur le chiffre d’affaires est non significatif. La dynamique des nouvelles offres (notamment OFFITAG, OFFITELECONSULT) maintient le niveau de croissance du Pôle Pharmacie France. Le Pôle Pharmacie Belgique et Luxembourg affiche un léger ralentissement de ses activités (finalisation des installations Groupements en Belgique néanmoins compensée par la progression du chiffre d’affaires récurrent). Le niveau d’activités de ces Pôles reste stable par rapport au 1 er semestre 2018.

progresse de 4,99% à 59,14 M€.

Le Pôle Pharmacie Italie, créé lors de l’intégration du Groupe Macrosoft au 01.04.2018, poursuit son développement et réalise au 1er semestre 2019 un chiffre d’affaires de 3,60 M€ en progression de 23,71% par rapport au 2nd semestre 2018. La dynamique de déploiement des installations de SOPHIA, le logiciel de gestion d’officine développé par Macrosoft et équivalent du LGPI Global Services® permet à ce Pôle d’enregistrer une bonne croissance de son chiffre d’affaires récurrent : +6,88% par rapport au T2 2018.

Cette Division représente 76,93% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux enregistre un chiffre d’affaires à 9,12 M€ en hausse de +3,03% par rapport au S1 2018. Les tendances observées au 1er trimestre 2019 se confirment : bonne tenue des activités de MALTA INFORMATIQUE (EHPAD) et DICSIT INFORMATIQUE (HAD/SSIAD) tandis qu’on observe toujours un léger ralentissement pour AXIGATE (dans le secteur des Hôpitaux).

Cette Division représente 11,86% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions e-Santé affiche une excellente performance avec un chiffre d’affaires de 7,85 M€ en progression de 29,21% par rapport au S1 2018. Le Pôle e-Connect confirme un rythme de développement élevé grâce à la très bonne adéquation de son offre avec les besoins du marché (création du DMP notamment). Le Pôle e-Patients confirme son rôle de levier de croissance avec son offre Observance (+70% par rapport au S1 2018).

Cette Division représente 10,21% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Fintech affiche un chiffre d’affaires de 0,77 M€ en retrait de 14,03% par rapport au 1er semestre 2018. La Division continue d’être impactée par l’orientation à la baisse des taux sur le marché des financements. Cette tendance semble néanmoins se stabiliser.

Cette Division représente 1% du CA global du Groupe Pharmagest.





Perspectives 2019

Le Groupe Pharmagest entend poursuivre la dynamique de croissance organique de ses activités et reste serein dans l’atteinte de ses objectifs de croissance et de rentabilité en 2019.

De nouvelles opportunités de développement assurant la croissance future du Groupe sont à l’étude :

Poursuite de la construction de la plateforme de santé "Patient Centrée" visant à améliorer la prise en charge du patient, en intervenant tout au long de son parcours de soins (en ville, à l’hôpital, à son domicile).

Accroissement de la notoriété et de la place d'acteur majeur de la Santé du Groupe avec une visibilité nationale et internationale accrue sur des opérations de partenariats stratégiques en France et en Europe.

Accélération du développement par le biais d'opérations de croissance externe ciblées. Le Groupe confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de diversification sur des métiers Santé à fort potentiel et à forte valeur ajoutée.

Calendrier financier

Publication des résultats semestriels le 20 septembre 2019 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires du T3 2019 le 15 novembre 2019 (après bourse).





