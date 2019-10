PHARMAGEST INTERACTIVE : distingué pour ses performances ESG, 1er prix de sa catégorie au classement GAÏA Rating 2019 

Villers-lès-Nancy, le 15 octobre 2019 - 7h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

1er prix de sa catégorie au classement GAÏA Rating 2019 :

le Groupe Pharmagest distingué

pour ses performances ESG

1 ère place dans la catégorie des entreprises réalisant moins de 150 M€ de chiffre d'affaires, pour la performance de ses critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, parmi 153 critères ESG évalués.

place dans la catégorie des entreprises réalisant moins de 150 M€ de chiffre d'affaires, pour la performance de ses critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, parmi 153 critères ESG évalués. Le Groupe Pharmagest intègre l’indice GAÏA, constitué de 70 PME-ETI apportant des garanties remarquables sur leur gestion des risques ESG.

Le Groupe Pharmagest s’inscrit dans une démarche RSE ambitieuse autour d’un positionnement fort de « citoyens de la santé et du bien-être ».

***

Le Groupe Pharmagest est fier d’avoir été distingué par EthiFinance et de remporter le 1er prix de sa catégorie au classement GAÏA Rating 2019.

GAÏA Rating est l’agence de notation ESG d’EthiFinance spécialisée sur les PME et ETI cotées du marché européen. Composé chaque année, l’Indice GAÏA rassemble les 70 meilleures valeurs françaises en matière d’ISR (Investissement Socialement Responsable), sur leurs critères ESG.

Les critères ESG au service de notre stratégie de croissance

L’intégration du développement durable dans les activités du Groupe Pharmagest permet d’asseoir sa pérennité, d’encourager l’innovation et ainsi de mener à bien sa stratégie de croissance.

Le Groupe Pharmagest incarne sa culture dans une formule « citoyens de la santé et du bien-être » qui dépasse tout ce qui existe dans le monde du travail traditionnel au profit d’une véritable profession de foi au service du plus grand nombre.

Ainsi, la démarche RSE du Groupe Pharmagest repose sur 5 axes structurants basés sur cet engagement :

L’Humain au cœur de notre développement : être « citoyens de la santé et du bien-être » dépasse de loin une simple signature. Cela rappelle à chacun de nos salariés qu’il est engagé dans une ambition noble au service de tous. Ainsi, l’Humain constitue le principal capital du Groupe Pharmagest et revêt une importance significative dans la création de valeur du Groupe.

: être « citoyens de la santé et du bien-être » dépasse de loin une simple signature. Cela rappelle à chacun de nos salariés qu’il est engagé dans une ambition noble au service de tous. Ainsi, l’Humain constitue le principal capital du Groupe Pharmagest et revêt une importance significative dans la création de valeur du Groupe. Une démarche volontariste de réduction de l’empreinte environnementale de nos produits et solutions : prendre soin de l’environnement est un acte citoyen et il est naturel pour le Groupe Pharmagest de l’intégrer dans sa culture de « citoyens de la santé et du bien-être ».

: prendre soin de l’environnement est un acte citoyen et il est naturel pour le Groupe Pharmagest de l’intégrer dans sa culture de « citoyens de la santé et du bien-être ». Notre engagement en faveur des systèmes de santé et des territoires : le Groupe Pharmagest est engagé dans un dialogue constant avec l’ensemble des parties prenantes qui, au-delà des employés et clients, s’étend à ses « actionnaires », fournisseurs et sous-traitants, patients, ou encore associations dans un objectif permanent de loyauté des pratiques et d’amélioration continue des systèmes de santé. Cet enjeu sociétal est possible notamment grâce à l’esprit coopératif qui l’anime, puisque le Groupe Pharmagest est filiale de La Coopérative WELCOOP.

: le Groupe Pharmagest est engagé dans un dialogue constant avec l’ensemble des parties prenantes qui, au-delà des employés et clients, s’étend à ses « actionnaires », fournisseurs et sous-traitants, patients, ou encore associations dans un objectif permanent de loyauté des pratiques et d’amélioration continue des systèmes de santé. Cet enjeu sociétal est possible notamment grâce à l’esprit coopératif qui l’anime, puisque le Groupe Pharmagest est filiale de La Coopérative WELCOOP. Notre respect des droits de l’homme : le Groupe reconnaît et affirme son attachement aux valeurs supérieures énoncées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux principes énoncés dans les conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que son engagement à respecter les lois, principes, normes et réglementations nationales et internationales.

: le Groupe reconnaît et affirme son attachement aux valeurs supérieures énoncées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux principes énoncés dans les conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que son engagement à respecter les lois, principes, normes et réglementations nationales et internationales. Notre lutte contre la corruption : le Groupe Pharmagest a initié en 2017 la mise en œuvre d’un dispositif de lutte anti-corruption conformément aux dispositions de la loi Sapin II. Le Groupe Pharmagest est attentif à ce phénomène et intègre dans son dispositif Sapin II l’ensemble de ses filiales. Le Groupe effectue un suivi régulier du classement de transparency.org sur la perception de la corruption des pays dans le monde.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires du T3 2019 le 15 novembre 2019 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2019 le 14 février 2020 (après bourse).

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les hôpitaux, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe