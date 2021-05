PHARMAGEST INTERACTIVE : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE AVIS PREALABLE DE REUNION

Villers-lès-Nancy, 25 mai 2021 - 12h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

AVIS PREALABLE DE REUNION

Le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest s’est réuni le 26 mars 2021 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT et a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires le mardi 29 juin 2021, à 17 heures, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).

Malgré le contexte persistant de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société et des caractéristiques des salles de réunions du siège social de la Société d’une part, et de la volonté de favoriser le dialogue actionnarial d’autre part, le Conseil d’Administration souhaite permettre la participation effective, en présentiel, des actionnaires à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

Toutefois, dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société : https://pharmagest.com/investisseur/assemblee-generale/ qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent Avis.

L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin n°61 des Annonces Légales et Obligatoires du 21 mai 2021 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.pharmagest.com).

Les informations et documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, seront publiés, 21 jours avant l’assemblée, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante https://pharmagest.com/investisseur/assemblee-generale/.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

