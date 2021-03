PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats annuels 2020

Villers-lès-Nancy, le 26 mars 2021 – 19h00 (CET)

Croissance de la rentabilité dans un contexte inédit :

ROC à 46,65 M€ en progression de 14,20%

Le Groupe confirme la solidité de son modèle économique : Progression du chiffre d’affaires : + 8,32% à 171,75 M€. Résultat Opérationnel Courant : + 14,20% à 46,65 M€. Résultat Net : + 7,59% à 32,67 M€.



Toutes les Divisions progressent.



Dividende proposé au titre de l’exercice 2020 : 0,95€ par action (+5,5%).



Un marché de la santé favorable, la diversité de ses activités, sa grande capacité d’adaptation et le fort engagement de ses équipes ont porté le Groupe durant cette période inédite et permis d’afficher une hausse significative des résultats.



Le Groupe maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d’investissements en 2021.

M€ Déc. 2020 Déc. 2019 Variation Chiffre d’affaires 171,75 158,57 + 8,32% Résultat Opérationnel Courant 46,65 40,85 + 14,20% Résultat Net 32,67 30,36 * + 7,59% * Résultat Net Part du Groupe 30,71 28,40 + 8,14% Résultat de base par action (en €) 2,04 1,89 + 7,82%

* Le Groupe Pharmagest voit son Résultat Net altéré par un effet de base lié à la cession en 2019 de 100% des titres de la filiale INTECUM au Groupe PHARMATHEK pour 1,4 M€.

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce 26 mars 2021 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, en présence des Commissaires aux Comptes, dans le strict respect des dispositions du protocole national sanitaire, et notamment les règles de distanciation sociale et de port du masque.

Le Conseil d’Administration a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

· Principaux éléments des comptes consolidés

Le Groupe Pharmagest enregistre un Chiffre d’Affaires de 171,75 M€ en progression de 8,32% par rapport au 31 décembre 2019. A périmètre comparable (hors cession INTECUM et hors acquisitions MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE), la progression serait de 0,49%.

Le Résultat Opérationnel Courant de 46,65 M€ est en hausse de 14,20% par rapport à 2019.

Résultat Opérationnel Courant de la Division Solutions Pharmacie Europe = 30,05 M€ soit 64,4% du résultat opérationnel courant du Groupe. Malgré la crise sanitaire en France et des mesures de confinement drastiques en Belgique et en Italie, la Division maintient son niveau de rentabilité : 23,61% (23,35% en 2019).

Résultat Opérationnel Courant de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux = 9,72 M€ soit 20,8% du résultat opérationnel courant du Groupe. Le taux de rentabilité de la Division reste stable : 37,12% (37,72% en 2019). Les Pôles Hôpitaux et Professions Libérales ont fortement contribué à cette dynamique, notamment sur le 2 nd semestre.

soit 20,8% du résultat opérationnel courant du Groupe. Le taux de rentabilité de la Division reste stable : (37,72% en 2019). Les Pôles Hôpitaux et Professions Libérales ont fortement contribué à cette dynamique, notamment sur le 2 semestre. Résultat Opérationnel Courant des Divisions Solutions e-Santé et Fintech =

6,87 M€ soit 14,7% du résultat opérationnel courant du Groupe. Ces Divisions voient leur rentabilité respective progresser significativement : 37,65% (29,07% en 2019).

Le Résultat Net augmente de 7,59% à 32,67 M€ comparé aux 30,36 M€ de 2019.

Le Résultat de base par action de 2,04€ croît de 7,82% (1,89€ en 2019).

PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 29 juin 2021 le versement d’un dividende brut de 0,95€ par action (+5,5%).

La trésorerie brute se situe à 104 M€ au 31 décembre 2020 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 6,6%.

Les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 148,95 M€ au 31 décembre 2020 contre 131,91 M€ à fin 2019.

· Faits marquants 2020

Grâce à sa position unique d’acteur structurant de la Santé, à la diversité de ses activités, à la récurrence de son chiffre d’affaires et à la poursuite de ses investissements, tant de croissance externe que de R&D, le Groupe Pharmagest a fait la preuve de sa capacité d’adaptation et de sa résilience humaine et économique qui lui permettent d’atteindre ses objectifs sur 2020.

La Direction du Groupe Pharmagest souligne à nouveau l’engagement exemplaire de toutes les équipes, toutes filiales confondues, qui a permis une présence continue auprès des professionnels de Santé tout au long de l’année et la réalisation des performances financières du Groupe dans ce contexte.

Accélération du développement de solutions technologiques innovantes :

AXIGATE retenu par la centrale d’achat du RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) pour répondre aux besoins des GHT dans le suivi du parcours santé des patients : acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier, AXIGATE propose une solution innovante de Dossier Patient Informatisé répondant aux besoins des systèmes d’information multi-établissements et couvrant le parcours inter et intra-hospitalier du patient. AXIGATE réunit au sein de son système d’information, tous les acteurs de la santé : hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD et SSIAD mais aussi médecine de ville .



acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier, AXIGATE propose une solution innovante de Dossier Patient Informatisé répondant aux besoins des systèmes d’information multi-établissements et couvrant le parcours inter et intra-hospitalier du patient. AXIGATE réunit au sein de son système d’information, tous les acteurs de la santé : hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD et SSIAD mais aussi médecine de ville AXIGATE annonce la signature de 2 nouveaux hôpitaux : en parallèle de la généralisation et du déploiement du DPI AXIGATE dans les différents établissements du territoire du GHT Armor, AXIGATE annonce la signature avec le CH de Gisors et le CH d’Andelys du GHT Eure-Seine pour équiper la totalité des 7 hôpitaux du département ainsi que le CH d’Arles pour digitaliser ses processus de soins dans le cadre de la construction d’un DPI territorial au sein du GHT Hôpitaux de Provence.



en parallèle de la généralisation et du déploiement du DPI AXIGATE dans les différents établissements du territoire du GHT Armor, AXIGATE annonce la signature avec le CH de Gisors et le CH d’Andelys du GHT Eure-Seine pour équiper la totalité des 7 hôpitaux du département ainsi que le CH d’Arles pour digitaliser ses processus de soins dans le cadre de la construction d’un DPI territorial au sein du GHT Hôpitaux de Provence. Déploiement de la e-Santé dans le Grand Est : après l’implantation de la Passerelle Numérique de Santé (PNS) au sein des hôpitaux de Marseille, le Groupe Pharmagest participe à la mise en place d’une nouvelle PNS, dénommée spécialement "Hub d’Interopérabilité", dans la Région Grand Est en partenariat avec le GIP PULSY et le CHRU de Nancy.

Des opérations de croissance externe structurantes :

Création de MALTA BELGIUM : la Division Solutions ESMS, au travers de sa filiale MALTA INFORMATIQUE, s’implante en Belgique avec le rachat des activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS et la création de MALTA BELGIUM. Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 établissements que compte le pays. Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4 ème acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées.



la Division Solutions ESMS, au travers de sa filiale MALTA INFORMATIQUE, s’implante en Belgique avec le rachat des activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS et la création de MALTA BELGIUM. Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 établissements que compte le pays. Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4 acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées. Prise de participation majoritaire au capital de PANDALAB : la Division Solutions ESMS, portée par MALTA INFORMATIQUE, renforce son offre pour une meilleure coordination des parcours patients grâce à cette plateforme multifonctionnelle associée à une messagerie sécurisée, confidentielle et instantanée entre les professionnels de santé. Cette opération permet une avancée significative de la stratégie du Groupe dans la construction de son écosystème unique en France et en Europe et le déploiement de sa Passerelle Numérique de Santé.



la Division Solutions ESMS, portée par MALTA INFORMATIQUE, renforce son offre pour une meilleure coordination des parcours patients grâce à cette plateforme multifonctionnelle associée à une messagerie sécurisée, confidentielle et instantanée entre les professionnels de santé. Cette opération permet une avancée significative de la stratégie du Groupe dans la construction de son écosystème unique en France et en Europe et le déploiement de sa Passerelle Numérique de Santé. Acquisition d’ASCA INFORMATIQUE : avec cette opération, le Groupe Pharmagest et ASCA INFORMATIQUE deviennent leaders de l’étiquetage digital en officine en France. L’innovation des solutions proposées par ASCA INFORMATIQUE vient compléter l’offre et renforcer la stratégie de digitalisation du secteur officinal du Groupe Pharmagest.

Une performance financière reconnue :



Le Groupe Pharmagest intègre le nouveau label d’Euronext European Rising Tech : ce label récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Le comité d’Euronext a identifié et reconnaît la solide performance de l’activité économique et boursière de PHARMAGEST.



ce label récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Le comité d’Euronext a identifié et reconnaît la solide performance de l’activité économique et boursière de PHARMAGEST. Le Groupe Pharmagest intègre l’indice MSCI GLOBAL SMALL CAP : principal fournisseur mondial d’indices et d’outils d’évaluation de performance financière, le MSCI a choisi d’intégrer l’action PHARMAGEST INTERACTIVE dans son indice "MSCI GLOBAL SMALL CAP" à l’occasion de la révision des échantillons le composant. Ce prestigieux indice international constitue une référence pour les grandes et moyennes capitalisations mondiales.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice



principal fournisseur mondial d’indices et d’outils d’évaluation de performance financière, le MSCI a choisi d’intégrer l’action PHARMAGEST INTERACTIVE dans son indice "MSCI GLOBAL SMALL CAP" à l’occasion de la révision des échantillons le composant. Ce prestigieux indice international constitue une référence pour les grandes et moyennes capitalisations mondiales. Cession de 30% des actions NANCEO (Division Fintech) aux membres opérationnels. Lancée au 2 ème trimestre 2015, la société NANCEO (Division Fintech) vise à devenir une véritable place de marché du financement des ventes pour les équipements et les services. Acteur aujourd’hui reconnu, la plateforme Leasa by Nancéo connecte des partenaires de renom et contribue à une offre de services toujours plus importante et à la proposition de conditions financières encore meilleures. Par cette cession d’actions, le Groupe Pharmagest entend associer ses membres opérationnels à la réussite de NANCEO et soutenir leur motivation à poursuivre le développement de cette activité et de son volume d’affaires en France mais également à l’international.



Lancée au 2 trimestre 2015, la société NANCEO (Division Fintech) vise à devenir une véritable place de marché du financement des ventes pour les équipements et les services. Acteur aujourd’hui reconnu, la plateforme Leasa by Nancéo connecte des partenaires de renom et contribue à une offre de services toujours plus importante et à la proposition de conditions financières encore meilleures. Par cette cession d’actions, le Groupe Pharmagest entend associer ses membres opérationnels à la réussite de NANCEO et soutenir leur motivation à poursuivre le développement de cette activité et de son volume d’affaires en France mais également à l’international. Renforcement du management de la Division Solutions e-Santé.

Arrivée de Tristan DEBOVE



De double formation ingénieur Arts et Métiers et MBA (ICAM-IAE-UCLA), Tristan DEBOVE exerce depuis 30 ans des responsabilités de management général, commercial et marketing, au sein d’acteurs majeurs du secteur informatique : BMC Software, NetIQ, Xerox, Sun MicroSystems.

Il a démarré et piloté pendant 12 ans, en tant que Country Manager, la filiale française d’InterSystems, éditeur américain, où il a fait évoluer la filiale vers la profitabilité et le développement de l'activité logiciels de santé avec notamment le rachat de Siemens Santé France.

Sa dernière expérience en tant que Directeur de Division Santé Social chez Gfi Progiciels (devenu Inetum) lui a permis de développer une offre compétitive pour les projets structurants eParcours et la convergence Santé-Social dans le cadre de MaSanté2022.



Dans son nouveau rôle de Managing Director au sein de la Division Solutions e-Santé du Groupe Pharmagest, Mr Tristan DEBOVE a la charge de valoriser l’écosystème applicatif de PHARMAGEST au sein des ARS et des GHT, grâce à une interopérabilité forte via la Passerelle Numérique de Santé. Il sera également responsable de l’enrichissement du service aux patients en développant les synergies entre les différentes filiales du Groupe.



§ Intégration à 100% d’ADI et renforcement de la présence du Groupe Pharmagest en Ile-de-France : le Groupe devient l’unique actionnaire d’ADI (Applications et Développements Informatiques) dont il détenait déjà 50% du capital, son partenaire distributeur des solutions du Groupe en Ile-de-France depuis plus de 30 ans. Le Groupe Pharmagest dispose désormais d’un réseau d’agences régionales homogène et conforme à son modèle. Le Groupe va pouvoir proposer aux pharmaciens d’Ile-de-France tout son catalogue de produits et services PHARMAGEST et les accompagner sur la totalité de l’écosystème métiers qu’il a développé.



· Perspectives 2021

La position unique du Groupe, associant un portefeuille de produits et services innovants de rang européen, et une expertise approfondie sur tous ses marchés lui permettent d’être confiant pour atteindre en 2021 ses objectifs de croissance de l’activité et de rentabilité.

Ainsi, le Groupe Pharmagest poursuivra le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner et coordonner tous les métiers du monde médical.

Le Groupe maintiendra également sa stratégie d’investissements dans l’innovation avec pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients dans un parcours de soins cohérent entre la ville et l’hôpital, dans le strict respect de la sécurité, de la confidentialité et du partage des données de santé entre les professionnels de santé et les patients.

Le Groupe confirme par ailleurs sa volonté de mener en 2021 de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.



Prochains rendez-vous

Fin avril 2021 : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020

12 mai 2021 : Communiqué Chiffre d’Affaires 1 er trimestre 2021

trimestre 2021 29 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle

04 août 2021 : Chiffre d’Affaires S1 2021.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





