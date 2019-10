PHARMAGEST INTERACTIVE : nouvelle acquisition en Italie

Villers-lès-Nancy, le 2 octobre 2019 - 7h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

PHARMAGEST ITALIA accélère sa présence géographique en Italie : acquisition de SVEMU

Acquisition majoritaire au capital de SVEMU INFORMATICA FARMACEUTICA.

Société italienne spécialisée dans l’informatique officinale équipant 800 pharmacies sur tout le territoire italien.

Une acquisition qui s'inscrit dans la stratégie mise en œuvre par le Groupe Pharmagest dans la péninsule et qui permet : D’élargir rapidement le maillage territorial transalpin de PHARMAGEST ITALIA ; D’enrichir l’offre technique et technologique de SOPHIA.



***

Le Groupe Pharmagest annonce ce jour que sa filiale PHARMAGEST ITALIA a finalisé une prise de participation majoritaire, avec l’acquisition de 80% des parts du capital de SVEMU, société italienne spécialisée dans l’informatique officinale.

Créé en juin 2008, SVEMU est un éditeur indépendant reconnu pour ses solutions informatiques innovantes en gestion de l'officine. Son logiciel EasyPharma équipe dans 13 régions d’Italie, plus de 800 des 19.000 pharmacies italiennes.

EasyPharma est un logiciel aux fonctionnalités et services très complets, intégrant une technologie éprouvée et performante, parfaitement adaptée à la configuration du marché transalpin ainsi qu’aux évolutions du secteur de la santé en Italie.

Cette acquisition vient compléter les briques technologiques et techniques manquantes du logiciel SOPHIA de PHARMAGEST ITALIA (SOPHIA est l’équivalent du LGPI Global Services®).

Récemment implanté en Italie, PHARMAGEST ITALIA va pouvoir s’appuyer sur la base installée de SVEMU et consolider ses positions en complétant rapidement son maillage territorial dans la péninsule, avec pour objectif d’équiper d’ici 5 ans près de 20% des officines italiennes.

