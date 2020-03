PHARMAGEST INTERACTIVE : résultats 2019

Villers-lès-Nancy, le 27 mars 2020 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS 2019

Chiffre d’affaires : + 6,79% à 158,57 M€ Le Groupe confirme la réalisation de ses objectifs de croissance Toutes les Divisions progressent



Solide progression des résultats Résultat Net 2019 : + 12,29% à 30,36 M€ Résultat Opérationnel : + 5,05% à 40,85 M€ Le Groupe poursuit ses investissements en R&D



Dividende proposé au titre de l’exercice 2019 : 0,90€ par action.



Pour 2020, dans le contexte actuel, le Groupe Pharmagest ne fait pas de prévisions. Les atouts majeurs de son Business Model, notamment la forte récurrence de son chiffre d’affaires (66%) et de sa marge brute (68%), son excellente structure bilancielle ainsi que la diversité de ses activités liées à la santé, lui permettent toutefois d’être confiant dans ses capacités à faire face à cet épisode de crise sans précédent.

M€ Déc. 2019 Déc. 2018 Variation Chiffre d’affaires 158,57 148,48 + 6,79% Résultat Opérationnel 40,85 38,89 + 5,05% Résultat Net 30,36 27,04 + 12,29% Résultat Net Part du Groupe 28,40 25,43 + 11,68% Résultat de base par action (en €) 1,89 1,70 + 11,26%

En application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, le Conseil d’Administration PHARMAGEST s’est régulièrement réuni en Visio Conférence ce 27 mars 2020 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT et en présence des Commissaires aux Comptes.

Le Conseil a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

· Principaux éléments des comptes consolidés

Le Groupe Pharmagest enregistre un chiffre d’affaires annuel de 158,57 M€ en progression de 6,79% par rapport au 31 décembre 2018. En pro-forma (hors cessions CPI et INTECUM sur le S1 2019 et hors acquisitions de SVEMU, ICT et I-MEDS sur le S2 2019), la progression serait de 5,64%.

Le Résultat Opérationnel de 40,85 M€ (qui intègre 700 K€ de coûts de restructuration des sociétés acquises en 2019) est en hausse de 5,05% par rapport à 2018.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe = maintien d’un bon niveau de rentabilité à 28,30 M€ soit 69% du résultat opérationnel consolidé du Groupe, malgré les coûts ponctuels liés aux restructurations des sociétés intégrées (notamment en Italie).

maintien d’un bon niveau de rentabilité à soit 69% du résultat opérationnel consolidé du Groupe, malgré les coûts ponctuels liés aux restructurations des sociétés intégrées (notamment en Italie). Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux = 7,36 M€ soit 18% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. Malgré le recul des activités sur le Pôle Hôpital (processus très longs des décisions administratives), cette Division maintient son niveau de rentabilité. L’intégration du Groupe ICT sur cette nouvelle spécialité des MSP et CPTS renforce le positionnement stratégique de la Division dans le prisme ville-hôpital et la promotion de nouveaux services tels que la Passerelle Numérique de Santé.

soit 18% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. Malgré le recul des activités sur le Pôle Hôpital (processus très longs des décisions administratives), cette Division maintient son niveau de rentabilité. L’intégration du Groupe ICT sur cette nouvelle spécialité des MSP et CPTS renforce le positionnement stratégique de la Division dans le prisme ville-hôpital et la promotion de nouveaux services tels que la Passerelle Numérique de Santé. Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech = 5,20 M€ soit 13% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. Ces Divisions voient leur rentabilité progresser significativement. Elles poursuivent leurs investissements en R&D et confirment leurs ambitions de développement nationales et internationales.

Le Résultat Net augmente de 12,29% à 30,36 M€ comparé aux 27,04 M€ de 2018.

Le Résultat de base par action de 1,89€ croît de 11,26% (1,70€ en 2018).

PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 29 juin 2020 le versement d’un dividende brut de 0,90€ par action.

La trésorerie brute se situe à 97,66 M€ au 31 décembre 2019 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 3,4%. Comparativement à l’augmentation de +29,9% pour l’exercice 2018, la variation de trésorerie en 2019 s’apprécie notamment au regard des investissements d’exploitation et financiers réalisés (33,1 M€).

Les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 131,91 M€ au 31 décembre 2019 contre 117,05 M€ à fin 2018.

Faits marquants 2019



Prise de participation au capital d’Embleema, start-up franco-américaine spécialisée dans le partage de données de santé via la technologie Blockchain. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe de développement de solutions innovantes centrées sur le patient. La plateforme développée par Embleema permet aux patients de récupérer le contrôle de ses données de santé, de les partager sciemment, et de participer à la recherche médicale.

Prise de participation au capital de la société italienne PHARMATHEK, leader de la robotisation des officines en Italie, aussi présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et dans certains pays d’Amérique du Sud. Grâce à cette opération, le Groupe Pharmagest vient renforcer son portefeuille d’offres et d’activités dans la robotisation des officines, en France et en Europe.



leader de la robotisation des officines en Italie, aussi présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et dans certains pays d’Amérique du Sud. Grâce à cette opération, le Groupe Pharmagest vient renforcer son portefeuille d’offres et d’activités dans la robotisation des officines, en France et en Europe. Acquisition de 80% des parts du capital de la société italienne SVEMU INFORMATICA FARMACEUTICA , société spécialisée dans l’informatique officinale équipant 800 pharmacies sur tout le territoire italien. Cette acquisition vient enrichir les briques technologiques et techniques du logiciel SOPHIA de PHARMAGEST ITALIA.



, société spécialisée dans l’informatique officinale équipant 800 pharmacies sur tout le territoire italien. Cette acquisition vient enrichir les briques technologiques et techniques du logiciel SOPHIA de PHARMAGEST ITALIA. Acquisition de 70% du Groupe ICT, éditeur et hébergeur de logiciels en ligne pour les maisons, centres et pôles de santé pluriprofessionnelles (MSP), les professions libérales de santé ainsi que les futures CPTS. Le Groupe ICT équipe 200 structures pluri-professionnelles pour un total de 5.000 utilisateurs avec son logiciel ICT Chorus ® .



éditeur et hébergeur de logiciels en ligne pour les maisons, centres et pôles de santé pluriprofessionnelles (MSP), les professions libérales de santé ainsi que les futures CPTS. Le Groupe ICT équipe 200 structures pluri-professionnelles pour un total de 5.000 utilisateurs avec son logiciel ICT Chorus . Déploiement de la passerelle numérique au sein de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Véritable décloisonnement de l’hôpital, la Passerelle Numérique de Santé est une innovation majeure au service des patients et des professionnels de santé : elle offre en partage les flux d’informations de santé entre les hôpitaux, les établissements et professionnels de santé. Pour ce déploiement, le Groupe Pharmagest s’appuie sur les expertises de ses filiales (AXIGATE, PHARMAGEST INTERACTIVE, MALTA INFORMATIQUE, DICSIT INFORMATIQUE) et de son partenaire stratégique CEGEDIM.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice



MALTA INFORMATIQUE poursuit son développement en Europe en rachetant les activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS et en créant MALTA BELGIUM . Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 maisons de retraite que compte le pays. Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4 ème acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées.



. Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 maisons de retraite que compte le pays. Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4 acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées. AXIGATE est retenu par la centrale d’achat du RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) pour répondre aux besoins des GHT dans le suivi du parcours santé des patients. Acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier, AXIGATE propose une solution innovante de Dossier Patient Informatisé répondant aux besoins des systèmes d’information multi-établissements et couvrant le parcours inter et intra-hospitalier du patient. AXIGATE réunit au sein de son système d’information, tous les acteurs de la santé : hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD et SSIAD mais aussi médecine de ville.





Perspectives 2020

Circonstances exceptionnelles de pandémie liée au Coronavirus COVID-19

Dans le nouveau contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, le Groupe Pharmagest veille à assurer la sécurité et la santé de ses collaborateurs. Dans le cadre de son plan de prévention et de continuité d’activité déployée par la Direction, les consignes sont régulièrement adaptées et renforcées suivant les instructions des pouvoirs publics et instances nationales.

Dans le cadre de son plan de continuité informatique, le Groupe Pharmagest a anticipé dès le début du mois de mars, le plan de confinement COVID-19 NIVEAU 3 en renforçant ses dispositifs informatiques, et notamment le déploiement d’accès distants sécurisés et la mise en place de solutions de réunions virtuelles. A ce jour, 86% de ses effectifs sont actifs, sur site, en télétravail ou sur le terrain (à ce jour, près de 10% de ses techniciens et formateurs se mobilisent quotidiennement aux cotés des pharmaciens).

A ce stade de la pandémie, il semble difficile d'évaluer les conséquences sur le chiffre d'affaires du Groupe et sur sa rentabilité. La nature du modèle économique du Groupe Pharmagest, basé sur la récurrence de son chiffre d’affaires (66%) et de sa marge brute (68%), sur son excellente structure bilancielle et conjugué à la diversité de ses activités liées à la santé, sont autant d’atouts majeurs qui devraient permettre de limiter l’impact de cette crise sanitaire sur la croissance de son chiffre d’affaires et sur ses marges.



Le Groupe Pharmagest tiendra le marché informé de toute évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

Acquisition de PANDALAB



Le Groupe Pharmagest annonce ce jour la finalisation de sa prise de participation majoritaire, par le biais de sa Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, portée par la filiale MALTA INFORMATIQUE, dans la start-up PANDALAB, spécialisée dans la messagerie instantanée et sécurisée pour les professionnels de la santé.

Cette opération permet au Groupe Pharmagest de renforcer son offre de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients.

Conçue pour faciliter le dialogue et l'échange d’informations et de documents entre les membres d’une équipe de soins, en ville ou à l’hôpital, ou entre la ville et l’hôpital, PANDALAB, créée en 2016, est d’ores et déjà reconnue comme outil indispensable au service de la transformation digitale des professionnels de santé.

PANDALAB revendique à ce jour une communauté de plus de 5.000 utilisateurs professionnels de santé dans plus de 5 régions en France.

La barre des 100 000 messages par mois a été franchie en mars 2020.

Depuis le début de la crise du COVID-19, PANDALAB enregistre une très forte croissance du nombre de comptes créés et des messages envoyés.

Le Groupe Pharmagest étant opérateur MSSanté depuis 2017, les synergies sont très fortes au sein de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (EHPAD, HAD, SSIAD, CLIC, Maisons de Santé, CPTS et hôpitaux) mais également pour les autres sociétés du Groupe Pharmagest (en particulier la pharmacie et la e-Santé).

Cette prise de participation fera l’objet d’une communication dédiée de MALTA INFORMATIQUE dans les prochains jours.

Prochains rendez-vous

Fin avril 2020 : Mise à disposition du Document de Référence 2019 14 mai 2020 : Communiqué Chiffre d’Affaires 1 er trimestre 2020 29 juin 2020 : Assemblée Générale Annuelle 05 août 2020 : Chiffre d’Affaires S1 2020



A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

