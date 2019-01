PHARMAGEST investit dans la Blockchain Santé et monte au capital de la start-up franco américaine Embleema

New-York et Villers-lès-Nancy, le 7 janvier 2019 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Partage de données médicales via la Blockchain

Le Groupe Pharmagest annonce son entrée, en tant qu'actionnaire industriel de référence, au capital de la start-up franco-américaine Embleema.

Le Groupe Pharmagest vient de souscrire à une augmentation de capital réservée dans cette société, et devient ainsi le premier actionnaire industriel de la société avec une participation significative de 15%

Embleema développe une plateforme digitale s'appuyant sur la technologie blockchain destinée au partage des données de santé

L'investissement vise à permettre au Groupe Pharmagest de développer en Europe des solutions Santé innovantes basées sur la technologie blockchain qui est transparente et sécurisée.

La plateforme développée par Embleema permet aux patients de récupérer le contrôle de ses données médicales et de les partager sciemment.

Un partenariat stratégique parfaitement cohérent avec la stratégie développée par le Groupe Pharmagest de mettre le patient au coeur du système de santé et lui donner la possibilité de participer à la recherche médicale.

Le groupe Pharmagest (Euronext Paris B - FR 0012882389 ), leader français de l'informatique officinale et Embleema, start up franco-américaine spécialisée dans la technologie blockchain Santé, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique pour développer en France et en Europe, les applications de partage des données de santé basées sur la Blockchain. A cette occasion le Groupe Pharmagest acquiert 15% du capital d'Embleema et participe également au placement privé par ICO lancée par Embleema France depuis octobre 2018.

Redonner la main aux patients sur leurs données médicales

Fondée en 2017 par Robert CHU, Embleema est une start-up franco-américaine qui développe un réseau Blockchain de santé pour le partage sécurisé de dossiers médicaux. Hébergé sur Ethereum, le système d'Embleema propose à l'écosystème de la santé une vision globale des antécédents médicaux des patients.

La start-up a déjà lancé une première application de sa technologie aux Etats-Unis, PatientTruth, qui permet à chaque patient de compiler en ligne son historique de santé, et de décider de le partager.

Des données de santé en vie réelle pour contribuer à la recherche médicale

Dans son écosystème, Embleema regroupe d'un côté une communauté de patients et d'associations de patients, et de l'autre une communauté réunissant des entreprises du secteur des sciences de la vie et des professionnels de santé.

Les patients partagent anonymement leurs données de santé en temps réel sur la plateforme Embleema. Le patient a la maîtrise totale de ses données et peut choisir s'il veut les partager ou non et, si oui, auprès de qui et dans quel but.

Les industriels pharmaceutiques et les autorités de santé disposent de leur côté d'informations précieuses anonymisées "en temps réel" et en condition de « vie réelle » sur les patients qui leur permet ainsi d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux traitements et de mieux évaluer l'efficience de leurs produits de santé.

Création de la première place de marché mondiale de données de santé

Grâce à ce partenariat stratégique avec le Groupe Pharmagest, Embleema va pouvoir accélérer le développement de la première place de marché mondiale de données de santé pour la recherche médicale entre les patients, les entreprises de la recherche clinique, académique ou pharmaceutique et les autorités de santé.

Sur cette place de marché, les patients bénéficieront d'une compensation en jetons numériques (Tokens nommés Token RWE - pour Real World Evidence ou Données en Vie Réelle ) en échange de leurs données. Les jetons seront également utilisés par les autres participants du réseau d'Embleema, dont le Groupe Pharmagest, qui vient de faire l'acquisition de 30 millions de Tokens lors d'une phase de souscription privée de l'ICO lancée par Embleema France depuis octobre 2018.

Poursuite du déploiement de la plateforme patient centré de Pharmagest

Pour le Groupe Pharmagest, cette prise de participation s'inscrit dans sa stratégie de développement de solutions innovantes centrées sur le patient. Avec l'évolution de son Logiciel métier d'Officine (LGPI Global Services®), le déploiement de son Logiciel de Suivi d'Observance (LSO) et de son Dossier Patient Informatisé ( DPI ) hospitalier Axigate, l'entrée au capital d'Embleema permet au Groupe Pharmagest d'accélérer le développement de solutions d'Embleema bien adaptées aux besoins des activités du Groupe, notamment sur le secteur porteur de la e-Santé.

Le Groupe Pharmagest, déjà présent dans cette filière au travers de ses agréments HDS et de ses récentes participations dans les sociétés Diatelic, Axigate, Noviatek, ou encore Sailendra, souhaite également se développer dans le secteur des données de Santé via la Blockchain : son entrée au capital d'Embleema s'insère dans ce cadre.

Thierry Chapusot, Président du Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest, déclare : « nous croyons au très fort potentiel de la technologie blockchain appliquée au secteur de la santé. Elle va devenir une technologie fondamentale pour sécuriser les données de santé en toute transparence pour le patient. Le système développé par Embleema est précurseur au niveau de la décentralisation et du partage des données au profit du suivi de l'efficacité et de la sécurité des médicaments. Embleema possède une équipe de 1er plan mondial, fait déjà ses preuves avec une solution qui fonctionne et a su intéresser des partenaires incontournables de l'industrie pharmaceutique afin de permettre une mise sur le marché plus rapide de médicaments innovants. Nous sommes très enthousiastes de participer à son déploiement et impatients de faire émerger des synergies complémentaires avec notre Groupe. Avec cette participation, le Groupe Pharmagest se positionne fortement pour préparer le futur de la santé en enrichissant son portefeuille technologique de manière significative. »

Objectif: déployer la plateforme en Europe

Avec le soutien du Groupe Pharmagest, Embleema va pouvoir accélérer le développement et le déploiement de sa technologie en Europe pour enrichir sa blockchain de données de santé en vie réelle.

Ainsi, le Groupe Pharmagest, avec son excellent maillage territorial officinal en France et en Europe, ses différents logiciels hospitaliers et médico-sociaux, apporte à Embleema la puissance de son réseau et de ses solutions pour appuyer le déploiement européen de sa technologie et de sa plateforme.

Robert Chu, Fondateur et PDG d'Embleema explique : « Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec le Groupe Pharmagest, qui va nous permettre d'intégrer notre technologie blockchain aux différentes solutions déjà développées par le Groupe Pharmagest, un groupe qui a toujours été à la pointe de l'innovation ces 25 dernières années en Europe. L'entrée de Pharmagest dans notre capital va nous donner les ressources financières nécessaires pour déployer rapidement ces technologies à tous les patients qui passent en officine ou qui sont suivi dans un établissement équipé par Pharmagest. Avec ce déploiement de la blockchain sur une échelle significative pour le bénéfice des patients, notre partenariat vise à positionner le système de santé français en tête de la santé numérique dans le monde, et permettre à chaque citoyen de pouvoir accéder à ses données directement depuis son smartphone, et en contrôler leur usage. »

Calendrier financier PHARMAGEST:

Publication du chiffre d'affaires 2018 : le 14 février 2019

A propos d'Embleema

Embleema est le réseau Blockchain de santé piloté par les patients pour le partage sécurisé de dossiers médicaux. Hébergé sur la Blockchain privée Ethereum, le référentiel consolidé et hautement sécurisé d'Embleema offre à l'écosystème de la santé une vision globale et inégalée des antécédents médicaux des patients. Embleema crée une économie de données de santé décentralisée en connectant les principaux acteurs du secteur de la santé, directement avec les patients, tout en préservant la souveraineté des données du patient.

Le PDG Robert Chu a quitté son poste de vice-président senior des solutions technologiques globales chez IMS Health pour fonder Embleema en juin 2017. Il est soutenu par une équipe de cadres de santé et de technologie de la Harvard Medical School, de T-Systems, la Division Pharmaceutique de Pierre Fabre, iBionext et Nokia / Withings Digital Health.

Pour plus d'informations merci de visiter le site www.embleema.com

Pour plus d'informations merci de visiter le site www.embleema.com

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Division FinTech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

CONTACTS PHARMAGEST Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

CONTACTS EMBLEEMA Relations Investisseurs :

Alexis Normand

Embleema

+1 781-353-8949 - anormand@embleema.com Relations Presse :

Jean-François Kitten

+33 6 11 29 30 28 - jf@licencek.com

