PHARMASIMPLE bien orienté, le premier semestre sera dynamique

L'action Pharmasimple progresse de 2% à 9 euros à la faveur de commentaires positifs sur ses perspectives. Le spécialiste de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux indique bénéficier depuis le début de l’exercice d’une accélération très importante des prises de commandes sur ses principales plateformes internet pharmasimple.com et parapharmazen.com.Porté par la dynamique de sa croissance organique et l'apport des acquisitions récentes, dont 1001pharmacies.com, Pharmasimple anticipe une augmentation de plus de 50% de son chiffre d'affaires semestriel et de près de 40% à périmètre comparable.En parallèle, le groupe prévoit de tirer parti dès 2019 des effets de son plan de transformation ambitieux qui vise à diminuer ses coûts de génération des leads sur internet par un accroissement du référencement naturel et à réduire drastiquement ses charges logistiques grâce à la mise en place de son nouvel ERP (logiciel de gestion intégrée).La conjugaison de l'ensemble de ces éléments favorables va permettre à Pharmasimple de réduire significativement sa perte opérationnelle au premier semestre 2019 et d'anticiper un Ebitda positif sur les 6 derniers mois de l'exercice.A l'achat sur la valeur, LCM anticipait un Ebitda positif seulement au premier semestre 2020. En conséquence, le bureau anticipe désormais un résultat opérationnel courant positif à hauteur de 0,1 million en 2020 contre une perte de 300 000 euros précédemment.