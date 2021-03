PHERECYDES PHARMA recrute Céline Breda au poste de Directrice des Opérations Industrielles

Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, a annoncé que Céline Breda, Docteur en Pharmacie, a rejoint le Comité de Direction en tant que Directrice des Opérations Industrielles. Elle apporte à la société 25 années d’expérience dans le domaine de la qualité, du développement et de la production de produits biologiques.



Après un début de carrière chez Sanofi Pasteur en France et aux Etats-Unis, Céline Breda a rejoint en 2005 la société de biotechnologie Valneva où elle a dirigé les opérations pharmaceutiques pendant plus de huit ans. Suite à la vente du site de bioproduction nantais de Valneva en 2013, elle prend en charge la Direction des Opérations de cette unité, dans un premier temps pour la société BE Vaccines, filiale du Groupe pharmaceutique indien Biological E, puis, à partir de 2019, pour la société Naobios, filiale du CDMO Clean Biologics.