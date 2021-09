PHONE WEB : – RESULTATS ANNUELS 2020

Regulatory News:

1. CHIFFRES CLES

En milliers d’€ 2020 2019 Produits d’Exploitation 1.635 2.001 Dont Chiffre d’affaires 1.543 1.991 Charges d’Exploitation 1.533 1.775 Résultat Exploitation 102 226 Résultat Net 78 141

2. CHIFFRE D’AFFAIRES - ACTIVITE

- Le chiffre d’affaires de la société Phone Web s’établit à 1.635 K€ au titre de l’année 2020 soit une baisse de 18% par rapport à l’année précédente en raison de la crise sanitaire.

3. RESULTAT D’EXPLOITATION

- Au titre de l’exercice 2020, le résultat d’exploitation s’établit à 102K€ (soit 6.2% du CA).

- Les charges et frais de personnel (salaires et charges sociales) en 2020 représentent toujours le poste de charges le plus significatif mais avec une baisse non négligeable du fait de l’activité partielle. Ils s’établissent à 1.161 K€ en 2020 contre 1.393 K€ en 2019.

- L’objectif que s’était fixé la Société Phone Web pour 2020, à savoir, conserver un résultat net positif, a été atteint.

4. PERSPECTIVES 2021

- La situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 qui frappe durement l’économie mondiale depuis mars 2020 a incité la Société Phone Web à développer le télétravail. La Société envisage pour les mois à venir une diminution de la surface de ses locaux commerciaux, sans diminuer l’effectif de la Société et sans impact sur le niveau d’activité des équipes.

- Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 retrouve un niveau comparable à celui de 2019.

- La solidité financière de la Société Phone Web lui a permis de surmonter jusqu’à présent cette crise économique. Phone Web dispose des capacités humaines et technologiques optimales pour surmonter la fin de cette crise et pour envisager sereinement la fin de l’année 2021 et l’année 2022.

