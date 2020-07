PIB vaudois et crise du coronavirus: creux de la vague passé?

4,9%, le rebond prévu l'an prochain est plus marqué en moyenne nationale que dans le canton (+3,0%).

Ces prévisions doivent cependant être considérées avec prudence, tant le degré d'incertitude est élevé. La pandémie de COVID-19 a fait passer au second plan les facteurs de risque qui prédominaient auparavant, comme les tensions entre la Chine et les États-Unis, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), une possible appréciation du franc en tant que valeur refuge ou une certaine incertitude dans l'évolution des relations de la Suisse avec l'UE. Il reste que l'évolution de l'épidémie - et celle des mesures de précaution nécessaires - est, à ce stade, difficile à anticiper. De plus, cette incertitude ne concerne pas que la Suisse, mais aussi ses principaux partenaires commerciaux.

Quatre publications par an

Le PIB est un indicateur essentiel pour évaluer le dynamisme d'une économie. Le PIB vaudois est publié depuis 2009. Pour garantir un calcul rigoureux et transparent, la BCV, l'État de Vaud, représenté par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation et Statistique Vaud, ainsi que la CVCI ont mandaté l'Institut CREA d'économie appliquée de la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne. La méthodologie du CREA intègre notamment les estimations des PIB cantonaux de l'Office fédéral de la statistique. Depuis janvier 2019, les données sont corrigées des effets des grandes manifestations sportives internationales, introduits dans les comptes nationaux en 2017.

Depuis 2011, le PIB vaudois est publié quatre fois par an (prochaine parution: octobre 2020). Responsables de l'économie privée et décideurs politiques disposent ainsi en tout temps de données et de prévisions à jour, afin de pouvoir mieux préparer leurs décisions et piloter leurs projets.

Annexe: comparaison de l'évolution du PIB vaudois avec le PIB suisse, estimations par branche en 2019 et prévisions pour 2020 et 2021

