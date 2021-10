PIB vaudois: la reprise pourrait s'accélérer en 2022 (Créa)

Lausanne (awp/ats) - Les prévisions de croissance sont revues à la hausse pour l'économie vaudoise. L'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne (Créa) table sur une hausse de 4,1% du PIB cantonal en 2022, contre 3,2% jusqu'ici.

Le produit intérieur brut (PIB) vaudois devrait également passer de 3,1% à 3,2% en 2021 et ainsi retrouver son niveau de 2019, explique mercredi un communiqué. Sur le plan national, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) prévoit également une croissance de 3,2%. L'économie suisse devrait rebondir de 3,4% en 2022.

Ces prévisions doivent toutefois être considérées avec prudence, avertit le CREA. Les incertitudes restent nombreuses, notamment le risque d'apparition de nouveaux variants de coronavirus plus contagieux. Le niveau d'endettement de certains pays et une possible appréciation du franc constituent d'autres facteurs de risque.

Le PIB vaudois est publié quatre fois par an. La BCV, l'Etat de Vaud et la CVCI ont mandaté le Créa pour le calculer.

ats/rp