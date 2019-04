PIB vaudois: le canton n'échappe pas au ralentissement mondial

Lausanne (awp/ats) - La dégradation de l'environnement conjoncturel international pèse sur les prévisions de croissance du canton de Vaud. Elles restent cependant positives pour l'économie malgré un nouvel abaissement, de 1,8% à 1,6% pour 2019. Une embellie est envisagée en 2020 avec une remontée de la croissance à 1,9%.

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau abaissé en avril ses prévisions de croissance. Celles-ci ont également été revues à la baisse pour la Suisse, passant à 1,3% cette année, contre 1,7% précédemment, indiquent mardi les quatre partenaires BCV, l'Etat de Vaud, la CVCI et l'institut CREA.

Toutefois, une légère embellie est envisagée pour 2020 au niveau international (+1,4%), même si le degré d'incertitude reste élevé (mesures protectionnistes, Brexit, tensions géopolitiques). Sur le plan suisse, une remontée du cours du franc, en tant que valeur refuge, n'est pas exclue, tandis qu'une certaine incertitude subsiste dans l'évolution des relations avec l'UE.

Dans le canton, les experts prévoient une baisse de régime et une stagnation l'an prochain dans les commerces de détail et de gros. L'industrie des machines et l'horlogerie ressentent également les vents contraires, avec un repli modéré de l'activité (entre -0,5% et -2%) attendu en 2019 comme en 2020.

En revanche, dans la chimie-pharma, une croissance marquée est attendue. Après une année en stagnation (entre -0,5% et +0,5%) en 2019, la construction pourrait connaître une progression modérée en 2020.

Les activités immobilières et l'hôtellerie-restauration devraient également réaliser cette année une croissance marquée (au-delà de +2%). Une certaine stabilité est aussi attendue dans les services financiers ainsi que dans les transports et les télécommunications (entre +0,5% et +2%).

ats/al