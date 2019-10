PIERRE ET VACANCES : Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Regulatory News:

PIERRE ET VACANCES (Paris:VAC):

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote brut Nombre de droits de vote net 30/09/2019 9.805.232 (*) 13.811.238 13.540.810

(*) Le capital est divisé en 9.801.723 actions ordinaires, 1.476 actions de préférence de catégorie A, 1.366 actions de préférence de catégorie B et 667 actions de préférence de catégorie C. Les actions de préférence de catégories A, B et C n’ont pas de droit de vote attaché.

