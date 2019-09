PIMCO avant la BCE : la politique monétaire est en bout de course

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors de la réunion de la BCE jeudi 12 septembre, Andrew Bosomworth, Head of German portfolio management chez PIMCO, prévoit une baisse de 10 points de base du taux de la facilité de dépôt à -0,5 %, un mécanisme de paliers, un taux de refinancement principal inchangé à 0 % et 30 milliards d’euros par mois d’actifs nets achetés pendant 6 à 9 mois." Tandis que les taux à terme (forward rates) anticipent une réduction du taux de la facilité de dépôt à - 0,8 % d'ici la fin de 2020, nous estimons que la BCE devrait agir plus lentement que les attentes du marché pour procéder à de nouvelles réductions dans l'attente d'une évaluation des effets secondaires du taux de dépôt négatif, de l'efficacité du mécanisme de paliers, de la capacité budgétaire et de la volonté des gouvernements d'agir, ainsi que des évolutions macro et géopolitiques globales ", ajoute-t-il.Pour Andrew Bosomworth, la politique monétaire est en bout de course et perd de son efficacité. Il s'attend à ce que la faiblesse des taux d'intérêt et les rendements négatifs se poursuivent, à moins que la politique budgétaire ne devienne plus expansionniste.Le gérant avertit que de nouvelles baisses des taux d'intérêt en dessous de zéro pourraient mettre en danger la stabilité du système financier.