PIMCO nomme Eleni Sifakis « Head of France ». 16/04/2021 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PIMCO a nommé Eleni Sifakis, Executive Vice President, à la tête de ses activités en France. Elle dirigera l'équipe qui gère les clients français du gestionnaire d'actifs et sera responsable de la relation avec les clients locaux ainsi que du développement d’opportunités de croissance stratégique sur le marché français. Eleni Sifakisbest également responsable de l'activité de PIMCO en Méditerranée orientale, qui comprend la Grèce, Chypre et Israël. Elle a rejoint PIMCO en 2012 où elle était précédemment responsable de la couverture des banques multinationales au Royaume-Uni et en Suisse.



Elle est basée au bureau de Londres et rapporte à Ryan Blute, Managing Director et responsable de l'activité Global Wealth Management de PIMCO dans la région EMEA.



Avant de rejoindre PIMCO en 2012, elle a travaillé en tant que responsable marketing chez Alcatel à Shanghai et business consultant chez Bearingpoint à Paris. Elle est titulaire d'un MBA de la Columbia Business School ainsi que d'un diplôme d'études supérieures de l'Institut d'études politiques de Paris.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue