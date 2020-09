PIMCO nomme un Head of Private Credit Europe. 0 18/09/2020 | 15:52 Envoyer par e-mail :

À ce poste, Mathieu Clavel développera et gèrera le pôle des situations spéciales européennes de PIMCO, en étroite collaboration avec les équipes de gestion de portefeuille de la société, comprenant la gestion traditionnelle, de hedge funds et de stratégies d'investissement en capitaux privés. Son objectif sera d'identifier et de capitaliser sur des opportunités offertes par la dette privée et les obligations d'entreprises en difficulté. Il sera également chargé de renforcer encore l'expertise de PIMCO dans ce domaine, et poursuivre la stratégie de recrutement du groupe des meilleurs talents au sein de son pôle spécialisé dans les stratégies d'investissement dans les capitaux privés.



Il rejoint PIMCO en provenance de Sculptor Capital, hedge-fund multistratégie précédemment connu sous le nom de Och-Ziff Capital Management pour lequel il était Responsable des obligations d'entreprises européennes et asiatiques et Co-responsable pour l'Europe.





PIMCO, l'un des principaux gestionnaires obligataires au monde, annonce le recrutement de Mathieu Clavel en tant que Managing Director, et gérant de portefeuille, Head of Private Credit Europe. Il sera basé à Londres à partir de 2021.