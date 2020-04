PIMCO sélectionné par la Fed de New York pour son SPV dédié au papier commercial

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 22 mars 2020, la Fed de New York a retenu PIMCO comme gérant du Special Purpose Vehicle (SPV) qu’elle a créé pour assurer la liquidité du marché en achetant du papier commercial non garanti et adossé à des actifs à trois mois grâce à un financement fourni par la Banque fédérale de réserve de New York. La structure ad hoc conservera le papier commercial jusqu'à son échéance et utilisera le produit du papier commercial arrivant à échéance et d'autres actifs de la structure ad hoc pour rembourser son prêt auprès de la Fed de New York.La structure ad hoc cessera d'acheter du papier commercial le 17 mars 2021, à moins que le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ne prolonge la facilité.