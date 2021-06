PIMCO souligne la moindre tolérance de la Fed à l'égard d'un dépassement de l'objectif d'inflation

Pour Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO, " il est intéressant de noter que les membres du comité de politique monétaire (FOMC) ont modifié leurs prévisions concernant la trajectoire des taux d’intérêt alors que le taux de chômage et les prévisions d'inflation pour 2023 ont peu changé ". Ce qui, selon elles, suggère une moindre tolérance à l'égard d'un dépassement de l'objectif d'inflation par rapport à ce que l'on pensait auparavant.



Tiffany Wilding et Allison Boxer voient la récente hausse des anticipations inflationnistes comme un développement bienvenu, car elles étaient probablement ancrées sous l'objectif de 2 % du FOMC.



Les économistes ajoute que Jerome Powell s'est d'ailleurs fait l'écho de ce sentiment, en notant que les anticipations inflationnistes étaient récemment revenues dans une fourchette plus compatible avec l'objectif d'inflation de la Fed.



" Néanmoins, la rapidité de la remontée des anticipations inflationnistes à long terme a probablement suscité une certaine inquiétude parmi les responsables du FOMC. Ces inquiétudes, ainsi que la nécessité perçue d'ancrer les attentes d'inflation à l'objectif, ont probablement contribué aux révisions de la trajectoire des taux, " expliquent-elles.



Tiffany Wilding et Allison Boxer résument : " les perspectives se sont améliorées de manière significative depuis la publication du dernier Summary of Economic Projections (SEP) en mars. En conséquence, l'attention des membres du FOMC s'est concentrée sur les risques de hausse des anticipations inflationnistes plutôt que sur les risques de baisse de la croissance économique comme précédemment. Cela a incité le Comité à entamer des discussions sur le tapering et à réviser ses prévisions concernant la trajectoire attendue des taux d'intérêt ".



Néanmoins, elles pensent que le FOMC est toujours fermement engagé dans sa nouvelle stratégie de politique monétaire, mais si les conditions macroéconomiques modifient à nouveau les perspectives de la Fed, elle modifiera à nouveau ses prévisions pour son bilan et pour les taux.