PIMCO va payer 9 millions de dollars pour mettre fin à deux mesures d'application de la loi - US SEC

Le conseiller en investissement PIMCO paiera 9 millions de dollars pour décrocher deux actions d'application liées à la divulgation et aux violations des politiques et procédures concernant deux fonds, a déclaré vendredi la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La SEC a déclaré que PIMCO n'avait pas divulgué d'informations matérielles aux investisseurs entre septembre 2014 et août 2016 concernant l'utilisation par l'un de ses fonds de swaps de taux d'intérêt et l'impact qu'ils avaient sur le dividende du fonds. Le fonds en question est le PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund. La deuxième mesure d'exécution concernait le fait que PIMCO n'avait pas renoncé à environ 27 millions de dollars de frais de conseil entre avril 2011 et novembre 2017 en relation avec un autre fonds, le PIMCO All Asset All Authority Fund, a déclaré la SEC. "En outre, jusqu'en 2018 au moins, PIMCO n'avait pas de politiques et de procédures écrites adéquates concernant sa surveillance des calculs de frais de conseil et des renonciations aux frais connexes." PIMCO, qui n'a ni admis ni nié les conclusions, a accepté de régler les deux mesures d'exécution et de payer une pénalité combinée de 9 millions de dollars, a déclaré la SEC dans un communiqué. Un porte-parole de PIMCO a déclaré : "Nous sommes heureux de régler ces questions relatives à des problèmes survenus dans deux fonds il y a plus de cinq ans, et que PIMCO avait entièrement résolus avant les enquêtes de la SEC.