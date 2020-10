PJL Néonicotinoïdes: une question préalable déposée par les sénateurs écologistes

Dépêche - Publié le 27.10.2020 par Mathieu Robert

«Nous estimons que le débat a déjà eu lieu en 2016, et que cette dérogation est contraire au principe de non-régression environnementale», explique Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et président du nouveau groupe écologiste à Agra Presse, à la veille de l'examen de la dérogation pour les néonicotinoïdes au palais du Luxembourg. Son groupe, rappelle-t-il, a déposé une question préalable, dont l'adoption vaut rejet automatique du texte avant examen, et soutiendra la motion d'inconstitutionnalité portée par le groupe communiste. Le sujet, souligne-t-il, «représente le premier sujet de fond» pour le groupe écologiste nouvellement constitué au Sénat. «La crise de la betterave et du sucre ne date pas d'hier. Si la France ne peut plus être compétitive, il faut donc imaginer d'autres solutions en misant sur la transition agricole, surtout quand on constate la pénurie de sucre bio dans le pays», défend Guillaume Gontard. Le dossier prouve plus généralement pour lui que «le gouvernement Castex est tout sauf écologiste», et que la nouvelle ministre de la Transition écologique peinera à être entendue. «Nous pensions que Barbara Pompili était allée au gouvernement parce qu'elle avait obtenu des garanties. Mais cette dérogation montre qu'elle n'aura jamais gain de cause».