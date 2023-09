PJM Interconnection et 80 autres parties ont déposé un dossier de règlement vendredi pour résoudre les plaintes concernant les frais d'électricité non performants résultant d'une tempête d'hiver qui a apporté un froid glacial aux États-Unis en décembre 2022.

Le règlement vise à résoudre 15 plaintes distinctes déposées auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et les parties ont demandé à la FERC d'approuver le règlement au plus tard le 29 décembre 2023.

L'Interconnexion PJM supervise l'approvisionnement en électricité dans une région de 13 États, en gérant et en payant les générateurs sur appel pour assurer le fonctionnement des réseaux électriques.

"PJM interrompra la facturation des frais de non-performance restants et non facturés et effectuera simultanément les paiements aux fournisseurs qui ont surperformé pendant les tempêtes", a déclaré l'opérateur du réseau, ajoutant que "ces changements devraient prendre effet dans le cycle de facturation d'octobre".

Le communiqué précise que "PJM n'a pas admis avoir enfreint le tarif de PJM ou commis d'autres actes répréhensibles".

La FERC et la North American Electric Reliability Corp. ont mené une enquête conjointe sur les coupures de courant et les pannes d'électricité pendant la tempête et ont constaté que le temps froid avait entraîné des pertes d'approvisionnement imprévues de plus de 70 000 mégawatts.

La tempête hivernale Elliott a entraîné des températures inférieures à zéro et des alertes météorologiques extrêmes dans près des deux tiers des États-Unis. (Reportage de Rahul Paswan à Bengaluru ; rédaction de Chris Reese)