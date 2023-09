PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a émis jeudi une alerte aux fortes chaleurs pour l'ensemble de sa région couvrant 13 États de l'Est et Washington D.C. pour les 4 et 5 septembre, s'attendant à ce que la chaleur accablante fasse grimper la demande d'électricité.

Pendant les vacances de la fête du travail et la semaine suivante, les températures devraient dépasser les 90 degrés Fahrenheit (32,2 degrés Celsius) dans l'ensemble de la région, accompagnées d'un taux d'humidité élevé.

L'alerte invite les centrales électriques et les unités de transmission à envisager de reporter ou d'annuler tout travail de maintenance programmé ou en cours afin de se préparer à des opérations plus importantes que d'habitude entre 7 heures et 23 heures (heure de l'Est) lundi et mardi de la semaine prochaine.

Le réseau prévoit une charge globale d'environ 138 500 mégawatts (MW) lundi et 150 000 MW mardi, dépassant ainsi le pic de 148 000 MW atteint le 27 juillet.

Le pic de demande d'électricité le plus élevé jamais enregistré par PJM a été de 165 563 MW en août 2006.

PJM supervise l'approvisionnement en électricité dans la région de 13 États en gérant et en payant les générateurs sur appel pour assurer le fonctionnement des systèmes électriques.

Au Texas, l'opérateur du réseau local a appelé les habitants et les entreprises à économiser l'énergie en réduisant leur consommation au cours des sept derniers jours, à l'exception d'un seul, la vague de chaleur ayant fait grimper les prix de l'électricité à leur plus haut niveau depuis 30 mois vendredi. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; rédaction de Christopher Cushing)