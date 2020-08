PKB: Peter Conrad nommé nouveau responsable de la clientèle privée

Zurich (awp) - PKB Privatbank s'est doté d'un nouveau responsable pour l'activité de banque privée, en la personne de Peter Conrad. Ce quinquagénaire prendra ses fonctions le 1er septembre et intégrera la direction générale de l'établissement basé à Lugano.

Agé de 51 ans, Peter Conrad a travaillé principalement pour les grandes banques UBS et Credit Suisse, sur territoire helvétique et à l'étranger. Il a notamment dirigé les activités d'UBS à Monaco et celles dévolues à la clientèle riche et ultra-riche pour le numéro un bancaire suisse au Japon. Il a également travaillé pour la grande banque à Milan.

PKB est présent à Lugano, Bellinzone, Genève et Zurich et dispose d'une filiale au Panama. Le groupe gère une masse totale de 12 milliards de francs suisses.

