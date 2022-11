PKB étoffe son conseil d'administration avec un ancien d'UBS

Zurich (awp) - La banque privée tessinoise PKB a annoncé mardi la nomination de Stefano Veri dans son conseil d'administration au 1er novembre.

Retraité d'UBS après plus de quarante ans passés à son service, M. Veri a notamment oeuvré au développement des activités de gestion de fortune du numéro un bancaire helvétique tant en Suisse qu'à l'étranger, et "possède une connaissance approfondie au niveau international des marchés financiers et du secteur de la gestion de patrimoine", selon le communiqué.

