PKB renforce son bureau de Zurich

Genève (awp) - La banque privée PKB a étoffé son bureau de Zurich, plaçant à sa tête Roland Eberhard. Michael Heil et Jogishwar Singh vont également renforcer l'établissement tessinois sur les bords de la Limmat. Toutes les nominations remontent au 1er avril.

Roland Eberhard sera placé sous les ordres de Peter Conrad, membre de la direction et responsable de la gestion de fortune, précise mardi la banque basée à Lugano. Au bénéfice d'une expérience de plus de 30 ans, le nouveau chef du bureau de Zurich a travaillé notamment pour les groupes Pictet, Edmond de Rothschild et Julius Bär.

Micheal Heil a notamment chapeauté les activités de conseil à l'investissement auprès de MBaer Merchant Bank à Zurich et a également oeuvré au sein du groupe Edmond de Rothschild. Nommé "senior brand manager, Jogishwar Singh dispose d'une expérience de 30 ans dans la banque privée, dont les 11 dernières comme responsable chez Edmond de Rothschild.

fr/vj