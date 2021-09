PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT ELARGIT SA COUVERTURE ANALYSE AVEC EUROLAND CORPORATE

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 - ALPAT ), société de biotechnologie végétale spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de protection des végétaux en agriculture, est heureux d’informer ses actionnaires de la récente initiation de couverture de son titre par le bureau d’analyse Euroland Corporate.

Euroland Corporate a initié sa couverture à compter du 29 septembre 2021. L’étude est disponible en ligne sur le site du Groupe PAT : www.plantadvanced.com à la rubrique Finance/notes d’analyses et est également accessible sur le site Internet d’Euroland : www.elcorp.com .

Le titre PAT, également suivi par la société de bourse Midcap Partners, devrait ainsi bénéficier d’une visibilité et d’une liquidité encore renforcée.

A propos de PAT

Plant Advanced Technologies PAT est une société de biotechnologie végétale spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

