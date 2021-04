PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT: Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2020

Regulatory News:

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Paris:ALPAT) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF amf-france.org ainsi que sur le site Internet de PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT : plantadvanced.com

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Réglement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier annuel :

L’attestation du responsable du rapport, Le rapport d’activité de l’exercice 2020, Les comptes annuels de l’exercice 2020, Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux.

CALENDRIER FINANCIER

Forum Midcap Partners 12 mai 2021 Publication Résultats annuels 2020 consolidés d’ici fin juin 2021 Réunion SFAF d’ici fin juin 2021 Assemblée générale avant le 31 juillet 2021

A propos de PAT - www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

