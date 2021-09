PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT : lauréat des Trophées de la santé

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 - ALPAT), société de biotechnologie végétale en Lorraine, est lauréat des Trophées de la santé dans la Catégorie Santé et Environnement.

Cette première cérémonie coorganisée par le groupe média EBRA, premier groupe de presse quotidienne régionale en France, et la Coopérative Welcoop, coopérative de pharmaciens et acteur majeur du système de santé en France, a mis à l'honneur les acteurs de la santé de la Région Grand Est le jeudi 26 août 2021 au Zénith de Nancy. Parmi la centaine d’entreprises de la région nominées, 7 entreprises ont été récompensées dans différentes catégories grâce aux votes des membres du jury, acteurs et journalistes experts du secteur de la santé et de l'innovation.

Pour PAT, cette récompense illustre la reconnaissance de ses travaux d’innovation en santé notamment pour son candidat médicament TEM1657 actuellement développé au stade préclinique par sa filiale pharmaceutique Temisis sur psoriasis ainsi que de son action en tant qu’acteur économique régional.

Pour rappel :

- La société a découvert un mode d’action original faisant de son candidat médicament une molécule “First in Class” sur les mécanismes inflammatoires.

- Un premier investisseur est entré fin 2020 pour un montant de 640k€ (abondé par PAT à hauteur de 1,6M€) valorisant Temisis à 40M€ pré-monnaie.

- Le lancement de la Phase clinique I est prévu en 2022.

Jean-Paul Fèvre, PDG de Plant Advanced Technologies PAT : « C’est un honneur pour notre société et nos équipes de chercheurs de recevoir ce prix dans la catégorie Santé et Environnement et une belle reconnaissance de nos travaux dans la découverte de molécules innovantes d’origine naturelle pour répondre aux défis globaux de santé de notre époque. “

