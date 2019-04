PLASTIC OMNIUM face à un manque de visibilité pour le second semestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après un début de séance compliqué, Plastic Omnium ne cède plus que 0,28% à 28,89 euros en milieu d’après-midi. L’équipementier automobile a dévoilé une publication légèrement inférieure aux attentes des analystes au titre de son premier trimestre 2019 et fait part de son manque de visibilité pour la seconde de partie de l’exercice. Toutefois, il a pu compter sur le soutien d’Oddo BHF qui en fait toujours sa valeur préférée au sein du segment, compte tenu de sa surperformance par rapport au marché automobile mondial.Dans le détail, Plastic Omnium a publié un chiffre d'affaires consolidé de 2,07 milliards d'euros au premier trimestre 2019, en progression de 33,2% sur un an. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du groupe est en légère baisse (-0,3%), en comparaison d'une production automobile mondiale en repli de 6,8%." Dans un environnement dégradé, notre croissance est forte grâce à la prise de contrôle du leader mondial des ‘modules bloc avant', HBPO, en juillet 2018 ", a commenté Laurent Burelle, le PDG de Plastic Omnium." Comme prévu, nous surperformons de 6,5 points une production automobile mondiale en baisse significative au 1er trimestre 2019 ", a-t-il poursuivi.Concernant ses perspectives, Plastic Omnium confirme pour le 1er semestre 2019 une surperformance de 5 points de ses activités par rapport à une production automobile mondiale en baisse d'environ 5%.Néanmoins, à l'inverse de son homologue Faurecia, Plastic Omnium ne s'est pas engagé sur l'ensemble de l'exercice 2019 face au manque de visibilité." Le groupe s'attend désormais à une production automobile en baisse sur l'ensemble de l'année (contre stable précédemment) et a indiqué que les prévisions de production du second semestre 2019 seront clés afin de confirmer l'ensemble des guidances annuelles (surperformance de 500 points de base, marge opérationnelle courante en hausse en valeur et free cash flow supérieur à 200 millions d'euros ", détaille Oddo BHF.Ce manque de visibilité et cette prudence habituelle du management sont compensés aux yeux de l'analyste par la forte surperformance de Plastic Omnium, ainsi qu'au focus majeur toujours porté sur la génération de free cash flow.In fine, Oddo BHF est donc resté à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 euros.