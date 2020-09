PLF 2021: le budget du ministère de l'Agriculture «quasi» stable à 4,8 milliards d'euros

Dépêche - Publié le 29.09.2020

Le budget 2021 proposé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet de loi de finances (PLF 2021) s'élève «à un peu plus de 4,8 milliards d'euros» et est donc «en quasi-stabilité» par rapport à 2020, a indiqué le cabinet du ministère le 28 septembre lors d'un briefing presse. Sur le volet accompagnement de la transition agroécologique, il prévoit «près de 500 millions d'euros de prolongation d'engagements et un peu plus en crédits de paiement» dont ICHN, MAE et conversion bio. L'enveloppe dédiée aux risques et à la sécurité sanitaires augmente «de près de 5% par rapport à 2020», sachant qu'une manne supplémentaire pour la surveillance des frontières pourrait être actée lors des débats parlementaires en cas de Brexit sans accord, a précisé le cabinet de Julien Denormandie. Les crédits attribués à l'enseignement agricole augmentent de 14 millions d'euros par rapport à 2020, afin «d'accompagner la démographie des élèves» notamment. À cette proposition de budget agricole s'ajoutent les enveloppes du plan de relance (1,2 milliard d'euros sur deux ans), de la Pac (9,5 milliards) et des dispositifs fiscaux et sociaux (7 milliards). «On a un paquet global de plus de 20 milliards d'euros consacrés aux crédits agricoles», a conclu le cabinet du ministre. Le PLF 2021 sera discuté le 12 octobre à l'Assemblée nationale.