PNC et JPM soumettent leurs dernières offres pour First Republic dans le cadre de la vente aux enchères de la FDIC -sources

PNC Financial Services Group et JPMorgan Chase & Co font partie des banques qui doivent soumettre leurs offres finales pour First Republic Bank avant la mi-journée de dimanche dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par les régulateurs américains, selon des sources familières avec le sujet.

La Federal Deposit Insurance Corp devrait annoncer un accord dimanche soir avant l'ouverture des marchés asiatiques, le régulateur étant susceptible de dire en même temps qu'il a saisi le créancier, ont dit trois sources à Reuters. La FDIC n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Les banques se sont refusées à tout commentaire. Les autorités de régulation américaines ont tenté de conclure une vente de First Republic au cours du week-end, une demi-douzaine de banques s'étant portées candidates, ont déclaré des sources samedi, dans ce qui devrait être la troisième grande banque américaine à faire faillite en l'espace de deux mois. Citizens Financial Group Inc. était un autre candidat à l'acquisition de la banque, selon des sources familières avec le dossier. Un accord sur First Republic interviendrait moins de deux mois après la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, dans un contexte de fuite des dépôts des créanciers américains, qui a contraint la Réserve fédérale à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser les marchés.