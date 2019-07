PO/Plan-Trump devrait décider bientôt la date de présentation du volet politique

NATIONS UNIES, 23 juillet (Reuters) - Donald Trump devrait décider prochainement la date à laquelle sera présenté le volet politique du plan de paix américain visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien, a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l'Onu son émissaire pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt.

"Le président Trump n'a pas encore décidé quand nous présenterons le volet politique du plan. Nous espérons qu'une décision sera bientôt prise", a-t-il dit.

Il a ajouté que le conflit ne pouvait pas être résolu sur la base d'un consensus international ou en faisant référence à des résolutions des Nations Unies et à un droit international selon lui peu probants.

Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, va effectuer à la fin du mois une tournée pour finaliser les détails du volet économique du plan. Accompagné notamment par Jason Greenblatt et un représentant du département d'Etat, Brian Hook, il se rendra en Israël, en Jordanie, en Egypte, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis.

La délégation américaine quittera Washington fin juillet et rentrera début août.

Jared Kushner a dévoilé fin juin à Manama le volet économique de son plan de paix qui prévoit d'investir 50 milliards de dollars dans les territoires palestiniens, en Jordanie, en Egypte et au Liban. L'Autorité palestinienne a boycotté cette conférence. (Michelle Nichols, Jean Terzian et Guy Kerivel pour le service français, édité par Tangi Salaün)