PO-Washington pourrait présenter son plan de paix début 2019

NATIONS UNIES, 27 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait part à Israël de la possibilité de présenter au début de l'an prochain leur plan de paix pour le Proche-Orient, a déclaré mardi l'ambassadeur d'Israël à l'Onu, Danny Danon.

Le président Donald Trump a chargé son gendre Jared Kushner de préparer un plan de paix entre Israël et les Palestiniens.

"Nous ignorons les détails de ce plan mais nous savons qu'il est prêt. La question maintenant est de savoir quand il sera présenté. Pour autant que nous sachions, ils (les Américains) ont évoqué avec nous le début 2019", a précisé Danny Danon à des journalistes.

En septembre dernier, le négociateur en chef palestinien, Saëb Erekat, a estimé que les Etats-Unis ne présenteraient jamais le plan de paix et chercheraient à modifier unilatéralement les termes de futures négociations.

Il avait accusé l'administration Trump d'avoir pris fait et cause pour Israël sur les questions les plus sensibles du conflit, enterrant toute chance de solution négociée. (Michelle Nichols avec Maayen Lubell in Jerusalem; Guy Kerivel pour le service français)