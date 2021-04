POINT HEBDO-Des records et des menaces sur les marchés d'actions

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi)

* Les Bourses prospèrent dans un climat optimiste

* Le S&P 500 et le Stoxx 600 battent des records

* Une nouvelle saison de résultats se profile

* Les bonnes nouvellles largement intégrées dans les cours

* Des valorisations tendues, des risques toujours présents

par Patrick Vignal

PARIS, 12 avril (Reuters) - L'adage boursier selon lequel les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel revient au goût du jour avec des indices actions à des niveaux records sur fond de menaces diversement appréciées par les opérateurs de marché.

La perspective d'une reprise économique vigoureuse, en particulier aux Etats-Unis, une liquidité abondante et des banques centrales ne cessant de répéter qu'elles demeureront durablement accommodantes dessinent un paysage favorable aux actifs risqués dans lequel le S&P-500 américain et le Stoxx 600 européen viennent d'inscrire des plus hauts historiques.

L'avancée des campagnes de vaccination se poursuit, les prévisions de croissance économique mondiale sont révisées à la hausse en raison de l'effet attendu des plans de relance et les investisseurs accueillent avec optimisme la nouvelle saison de résultats trimestriels d'entreprises qui se profile, résume Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

"A ce stade du cycle, les légères tensions observées sur les taux longs américains et sur l'inflation n'inquiètent pas les investisseurs et d'une certaine manière constituent même un élément de soutien compte tenu de la perspective de meilleurs résultats d'entreprise à venir", écrit-il dans une note.

Le bénéfice moyen des composants du S&P-500 au premier trimestre est ainsi attendu en hausse de 25%, selon les données fournies par Refinitiv à quelques jours du coup d'envoi des publications que donneront dès mercredi J.P Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo..

L'accélération de la croissance des bénéfices des sociétés et le filet de sécurité maintenu en place par les grands instituts d'émission pourraient permettre aux marchés d'actions de poursuivre leur marche en avant, selon lui.

"Cependant, la remise en cause d'un de ces deux piliers, du fait par exemple d'une hausse du taux d'imposition ou des taux d'intérêt, pourrait entraîner une correction rapide compte tenu de la valorisation actuelle des marchés", prévient-il.

Le deuxième trimestre devrait apporter des réponses sur les incertitudes qui persistent, notamment sur la capacité de la zone euro à maîtriser une nouvelle vague de contaminations par le COVID-19, variants en tête.

Mais c'est surtout vers les Etats-Unis que se tournent les regards dans l'attente des effets de ce que Sebastian-Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBPAM, appelle "l'économie de surchauffe".

LES BANQUES CENTRALES NAVIGUENT PRUDEMMENT

La combinaison de la perspective d'un rebond économique vigoureux et d'un soutien monétaire et budgétaire massif pose en effet bien des questions, avec la menace d'une explosion de la dette publique, d'un regain d'inflation et de la hausse de l'imposition sur les entreprises.

Même si elle paraît s'apaiser, la crainte d'un emballement des prix entraînant un resserrement monétaire prématuré n'a pas disparu et pèse déjà sur certains marchés émergents, à commencer par la Chine.

Dans ce contexte, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, vient de répéter que la hausse des prix serait vraisemblablement temporaire et que son institution n'était pas près de retirer son soutien.

Même prudence dans le discours du côté de la Banque centrale européenne (BCE), dont certains dirigeants ont plaidé le mois dernier pour une augmentation limitée de ses achats d'obligations.

Tous se sont mis d'accord pour concentrer ces achats sur le deuxième trimestre à condition qu'ils puissent être réduits par la suite si les conditions le permettent, montre le compte rendu publié jeudi, des débats lors de la réunion monétaire de mars.

Les banques centrales sont parvenues jusqu'à présent à éviter un accident sur les marchés lié à une normalisation monétaire mal balisée ("taper tantrum") et les bons indicateurs économiques s'accumulent avec des indices d'activité tonitruants aux Etats-Unis et encourageants pour la zone euro, où le secteur privé vient de renouer avec la croissance.

Les bonnes nouvelles sont cependant largement intégrées dans les cours et l'horizon pourrait rapidement s'assombrir, prévient Albert Edwards (Société générale), stratégiste au pessimisme revendiqué.

"En résultat de l'espoir d'une répétition des Années folles (qui n'ont pas fini si bien que cela), les investisseurs pourraient surfer sur une vague cyclique peut-être en train de culminer", écrit-il dans une note.

