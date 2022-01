POINT MARCHÉS-Baisse en vue en Europe, la Fed plombe l'ambiance (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) par Marc Angrand PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans le sillage de Wall et Tokyo après les déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américain confirmant leur volonté de relever les taux d'intérêt dès mars pour endiguer l'inflation. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,58% pour le CAC 40 à Paris, de 0,48% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,78% pour l'EuroStoxx 50. Alors que l'audition au Congrès du président de la Fed, Jerome Powell, avait plutôt profité aux actions mardi, sa probable future vice-présidente, Lael Brainard, a jeté un froid en déclarant au Sénat que l'institution avait projeté "plusieurs hausses de taux dans le courant de l'année" et qu'elle pourrait passer à l'action "dès que nos achats seront achevés", donc potentiellement dès la réunion de la mi-mars. La présidente de l'antenne régionale de San Francisco, Mary Daly, a ensuite jugé "raisonnable" de relever les taux en mars et son homologue de Chicago, Charles Evans, a estimé que la politique monétaire était pour l'instant "à contre-pied" du point de vue de l'inflation. Ces déclarations ont éclipsé la décélération plus marquée que prévu des prix à la production aux Etats-Unis. "Tout le monde est très nerveux en ce moment, parce que tout risque d'être mis sous pression par la politique offensive de la Fed", explique Kyle Rodda, analyste d'IG. "On espère que le retour à une politique monétaire normale sera lent et indolore mais ça n'est pas garanti car la Fed prend l'inflation très au sérieux." Les investisseurs attendent ce vendredi les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en décembre, qui pourraient avoir souffert du début de la "vague Omicron" de l'épidémie de COVID-19. La séance sera également animée par les premières publications de résultats dans le secteur bancaire américain, avec celles de Wells Fargo et Citigroup. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi sur des prises de bénéfice, particulièrement sur les valeurs technologiques après trois séances consécutives de hausse, après les déclarations des responsables de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,49%, ou 176,7 points, à 36 113,62, le Standard & Poor's 500 a perdu 67,32 points (-1,42%) à 4.659,03 et le Nasdaq Composite a reculé de 381,58 points (-2,51%) à 14.806,81. Parmi les onze grands indices sectoriels du S&P, celui de la technologie affichait en fin de séance la plus forte baisse (-2,65%), devant celui de la consommation non essentielle (-2,08%) et celui de la santé (-1,63%). Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère hausse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei accuse en clôture un repli de 1,28% après être passé sous 28.000 points pour la première fois depuis le 20 décembre, les technologiques ayant pesé sur la tendance dans le sillage du Nasdaq américain. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a cédé 0,96% et le CSI 300 0,82%, les craintes suscitées par le secteur immobilier ayant repris le dessus: l'indice du secteur a perdu 3,51%. De son coté, la Bourse de Séoul perd 1,36% après une nouvelle hausse du taux directeur de la banque centrale à 1,25%, son niveau d'avant la pandémie, afin de freiner l'inflation. En Chine, les chiffres mensuels du commerce extérieur montrent un ralentissement des importations comme des exportations, même si celles-ci ont légèrement dépassé les attentes le mois dernier. CHANGES Les déclarations des responsables de la Fed ne suffisent pas à inverser la tendance baissière sur le dollar, qui se déprécie de 0,07% face aux autres grandes devises. Le billet vert s'achemine vers sa pire performance hebdomadaire depuis huit mois (-1,07% pour l'instant), conséquence de la réduction des positions acheteuses, les hausses de taux à venir étant désormais considérées comme intégrées par le marché. L'euro se traite à 1,1461 dollar après un pic à 1,1482, au plus haut depuis le 11 novembre. Sur le marché des cryptoactifs, le dogecoin bondit de 18,05% après un tweet d'Elon Musk annonçant qu'il sera accepté comme moyen de paiement par Tesla. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, à 1,7221%, n'efface qu'une petite partie de son repli de jeudi, conséquence du regain général d'aversion au risque. Le dix ans allemand est quasi stable dans les premiers échanges à -0,09%. PÉTROLE Le marché pétrolier est hésitant, l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine alimentant les craintes pour la demande tandis que côté américain, Washington a annoncé jeudi la vente de 18 millions de barils de brut puisés dans les réserves stratégiques, pour tenter de faire baisser les prix à la pompe. Le Brent gagne 0,25% à 84,68 dollars le baril mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est pratiquement inchangé à 82,17 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH (révisé) décembre +0,2% +0,2% - sur un an +3,4% +3,4% DE 08h00 PIB (1re estimation) 2021 +2,7% -5,0% USA 13h30 Ventes au détail décembre inch. +0,3% - hors automobiles +0,2% +0,3% USA 14h15 Production industrielle décembre +0,3% +0,5% - sur un an n.d. +5,27% USA 15h00 Indice de confiance du janvier 70,0 70,6 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 28124,2 -364,85 -1,28% -2,32% 5 8 Topix 1977,66 -27,92 -1,39% -0,74% Hong Kong 24342,1 -87,65 -0,36% +4,04% 2 Taiwan 18403,3 -33,60 -0,18% +1,01% 3 Séoul 2921,92 -40,17 -1,36% -1,87% Singapour 3278,26 +20,96 +0,64% +4,95% Shanghaï 3521,26 -34,00 -0,96% -3,26% Sydney 7393,90 -80,50 -1,08% -0,68% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 36113,6 -176,70 -0,49% -0,62% 2 S&P-500 4659,03 -67,32 -1,42% -2,25% Nasdaq 14806,8 -381,58 -2,51% -5,36% 1 Nasdaq 15495,6 -409,48 -2,57% -5,05% 100 2 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1890,05 -0,50 -0,03% -0,01% 300 Eurostoxx 4315,90 -0,49 -0,01% +0,41% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 7201,14 -36,05 -0,50% +0,67% Dax 30 16031,5 +21,27 +0,13% +0,92% 9 FTSE 7563,85 +12,13 +0,16% +2,43% SMI 12620,4 -50,03 -0,39% -1,98% 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1463 1,1453 +0,09% +0,84% Dlr/Yen 113,86 114,17 -0,27% -1,04% Euro/Yen 130,51 130,78 -0,21% +0,15% Dlr/CHF 0,9108 0,9108 +0,00% -0,15% Euro/CHF 1,0440 1,0435 +0,05% +0,68% Stg/Dlr 1,3720 1,3705 +0,11% +1,41% Indice $ 94,7310 94,7900 -0,06% -1,50% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0910 -0,0040 Bund 2 -0,6000 +0,0030 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,2880 -0,0040 +37,90 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 1,7238 +0,0150 Treasury 2 ans 0,9241 +0,0250 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 82,13 82,12 +0,01 +0,01% +34,18% léger US Brent 84,66 84,47 +0,19 +0,22% +28,21% (Rédigé par Marc Angrand, avec Daniel Leussink à Tokyo, édité par Blandine Hénault)