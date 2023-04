* Wall Street devrait ouvrir sans grand changement * L'attentisme prévaut avant une salve de résultats * PIB et inflation également à l'agenda de la semaine par Claude Chendjou PARIS, 24 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse lundi et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations à mi-séance à l'entame d'une semaine marquée par de nouvelles publications d'entreprises, notamment dans le secteur technologique, et d'indicateurs macroéconomiques de premier plan avant les réunions des banques centrales. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40, qui a touché un record historique vendredi à 7.577 points, recule de 0,02% à 7.575,44 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax grignote 0,04%, mais à Londres, le FTSE cède 0,04%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,07%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 0,08%. Le Stoxx 600 , qui a enregistré vendredi un cinquième gain hebdomadaire d'affilée, progresse de 0,08%. Le compartiment des valeurs financières (+1,08%) offre du soutien aux indices en Europe, tandis que celui des télécoms (-0,61%) accuse la plus forte baisse. Après les résultats meilleurs que prévu de plusieurs grandes banques américaines et ceux des géants des biens de consommation courante comme Procter & Gamble, Coca-Cola a fait état lundi d'un chiffre trimestriel au-dessus des attentes, permettant à l'action de prendre 1% en avant-Bourse. Les investisseurs attendent cette semaine les comptes financiers des géants de la technologie comme Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon aux Etats-Unis, et en Europe ceux des banques comme Barclays , Santander, Deutsche Bank ou encore UBS, ainsi que des spécialistes de la consommation tels que Nestle, Reckitt et Unilever. Côté indicateurs macroéconomiques, seront publiés cette semaine l'estimation du PIB américain au premier trimestre, les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de mars, ainsi que l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 2 et 3 mai, avant les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE). Dans son rapport mensuel publié lundi, la Bundesbank estime que l'économie allemande a probablement progressé au premier trimestre grâce au rebond de la production industrielle, ce qui marque un léger optimisme, alors que seront publiés cette semaine des chiffres sur la croissance au premier trimestre de la France et plusieurs pays de la zone euro. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le numéro un mondial du luxe LVMH, en hausse de 0,21%, est devenu lundi le premier groupe européen à dépasser les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Casino cède 2,32%, après la proposition de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretínský d'une prise de contrôle du groupe, une offre qui vient concurrencer le projet de rapprochement entre le distributeur stéphanois et Teract. Vivendi abandonne 0,99% après ses résultats et l'annonce de la signature d'une promesse d'achat pour la vente d'Editis à International Media Invest, une filiale de la holding CMI fondée par Daniel Kretínský. Sur le SBF 120, Orpea chute de 11,61%, l'exploitant de maisons de retraites ayant rejeté une demande de convocation d'une assemblée générale. Ailleurs en Europe, Philips grimpe de 13,17% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, tandis que le suédois Avanza chute de 6,14% après un bénéfice trimestriel sous les attentes. L'éditeur allemand de logiciels Software AG s'envole de 49,12% à la faveur d'une offre de rachat de 2,2 milliards d'euros formulée par la société de capital-investissement Silver Lake. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans est quasiment inchangé à 2,492%, la prudence étant de mise avant notamment les données sur le PIB vendredi en zone euro. Aux Etats-Unis le rendement des Treasuries à dix ans cède environ trois points de base, à 3,5433%. CHANGES Le dollar continue de se déprécier face à un panier de devises de référence, cédant 0,14% après avoir touché un plus bas d'un an le 14 avril à 100,78 points. L'euro remonte de 0,09% à 1,0997 dollar et la livre sterling de 0,04% à 1,2435 dollar, les cambistes estimant que la Fed est plus proche de la fin de son cycle de resserrement monétaire que la BCE et la BoE. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent en raison des interrogations sur les taux d'intérêt et la conjoncture économique: le Brent abandonne 0,18% à 81,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,12% à 77,78 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33909,00 -41,00 -0,12% S&P-500 4153,00 -3,75 -0,09% Nasdaq-100 13081,00 -9,50 -0,07% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33808,96 +22,34 +0,07% +2,00% S&P-500 4133,52 +3,73 +0,09% +7,66% Nasdaq 12072,46 +12,90 +0,11% +15,34% Nasdaq 100 13000,77 +14,79 +0,11% +18,84% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1859,47 +1,42 +0,08% +10,79% Eurostoxx 50 4405,40 -3,19 -0,07% +17,63% CAC 40 7573,99 -3,01 -0,04% +17,00% Dax 30 15890,09 +8,43 +0,05% +14,12% FTSE 7911,01 -3,12 -0,04% +6,16% SMI 11474,94 +14,36 +0,13% +6,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1004 1,0987 +0,15% +2,82% Dlr/Yen 134,53 134,15 +0,28% +2,61% Euro/Yen 148,08 147,40 +0,46% +5,55% Dlr/CHF 0,8900 0,8926 -0,29% -3,72% Euro/CHF 0,9795 0,9802 -0,07% -1,01% Stg/Dlr 1,2445 1,2430 +0,12% +2,88% Indice $ 101,7060 101,8220 -0,11% +5,75% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 133,7000 +0,1100 Bund 10 ans 2,4850 -0,0010 Bund 2 ans 2,9300 +0,0090 OAT 10 ans 3,0500 -0,0040 +56,50 Treasury 10 ans 3,5242 -0,0480 Treasury 2 ans 4,1543 -0,0360 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 77,59 77,87 -0,28 -0,36% +26,76% Brent 81,37 81,66 -0,29 -0,36% +23,23% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)