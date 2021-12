POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes devraient rester calmes avant Noël (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC 40 et le FTSE 100 signalés en baisse modérée * Volumes réduits en perspective pour des séances écourtées * Francfort, Milan et Wall Street fermées par Laetitia Volga PARIS, 24 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ouvertes pour le réveillon de Noël sont attendues en légère baisse vendredi sur des prises de bénéfice après les gains entraînés par le reflux des craintes sur le variant Omicron du coronavirus. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,11% à l'ouverture et le FTSE à Londres reculerait de 0,37%. Londres fermera ses portes à 12h30 GMT et Paris à 13h05 GMT. Les Bourses de Francfort, de Milan et de New York entre autres resteront fermées. Jeudi, le CAC 40 et le Stoxx 600 ont atteint leur plus haut niveau en un mois après trois séances de hausse d'affilée, soutenus par des études indiquant que le variant Omicron du coronavirus pourrait avoir des effets moins graves que le variant Delta sur les personnes contaminées, ce qui a entraîné un regain d'appétit pour le risque. "Omicron ressemble davantage à un perturbateur à court terme des perspectives économiques qu'à un facteur destructeur qui ferait dévier l'économie de sa trajectoire", a déclaré Edward Moya, analyste senior chez OANDA. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les principaux indices de Wall Street ont affiché de solides gains pour une troisième séance consécutive jeudi, le S&P-500 clôturant à un niveau record à la faveur de nouvelles encourageantes sur l'impact sanitaire et économique du variante Omicron. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 35.950,56 points, le S&P-500 a pris 0,62% à 4 725,79 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,85% à 15.653,37 points. Sur la semaine, ils ont gagné 1,7%, 2,3% et 3,2% respectivement. EN ASIE L'indice Nikkei au Japon a clôturé quasiment à l'équilibre (-0,05%) et dans de faibles volumes en l'absence de nombreux investisseurs, la Bourse de Tokyo ayant effacé ses gains après l'annonce de la détection de quatre cas de COVID-19 dans la capitale nippone. "Les investisseurs ont vendu les actions liées à la relance économique. Mais la faiblesse de fin de séance n'affectera pas le marché au-delà de la semaine prochaine lorsque les investisseurs étrangers seront de retour", a déclaré Shoichi Arisawa chez IwaiCosmo Securities. Les Bourses en Chine ont fini en baisse, pénalisées par le repli des valeurs de l'énergie et l'inquiétude sur la transmission locale du COVID-19. La ville de Xian qui compte 13 millions d'habitants est entrée en confinement jeudi en raison de l'augmentation des cas de COVID-19. L'indice CSI300 a reculé de 0,55% et l'indice composite de Shanghai de 0,69%. CHANGES/TAUX Du côté des changes, largement désertés avec les fêtes de fin d'année, l'euro est stable à 1,1329 dollar. Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, autour de -0,25%, après un pic d'un mois jeudi à -0,235% grâce à l'amélioration du sentiment de marché. PÉTROLE Le contrat de référence sur le Brent est orienté à la baisse après trois séances de gains qui lui avait permis de prendre plus de 7%. Il perd 0,43% à 76,52 dollars le baril. "C'est une séance typique de vacances", a déclaré Chiyoki Chen, analyste chez Sunward Trading. "Les inquiétudes concernant les retombées d'Omicron s'estompant, l'attention est déjà portée sur la prochaine action de l'Opep+ [le 4 janvier]", a ajouté l'analyste qui estime que l'organisation s'en tiendra à sa décision d'augmenter la production de 400.000 barils par jour tant que les prix du pétrole resteront supérieurs à 70 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a fini jeudi sur un gain de 1,37% à 73,79 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU VENDREDI 24 DÉCEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28782,59 -15,78 -0,05% +4,88% Topix 1986,78 -2,65 -0,13% +10,09% Hong Kong 23223,76 +30,12 +0,13% -14,72% Taiwan 17961,64 +14,98 +0,08% +21,92% Séoul 3012,43 +14,26 +0,48% +4,84% Singapour 3108,28 +11,47 +0,37% +9,30% Shanghaï 3618,05 -25,29 -0,69% +4,17% Sydney 7420,30 +32,70 +0,44% +12,65% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35950,56 +196,67 +0,55% +17,46% S&P-500 4725,79 +29,23 +0,62% +25,82% Nasdaq 15653,37 +131,48 +0,85% +21,45% Nasdaq 100 16308,21 +128,07 +0,79% +26,54% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1874,24 +17,77 +0,96% +21,98% Eurostoxx 50 4265,86 +48,80 +1,16% +20,08% CAC 40 7106,15 +54,48 +0,77% +28,01% Dax 30 15756,31 +162,84 +1,04% +14,85% FTSE 7373,34 +31,68 +0,43% +14,13% SMI 12785,32 +71,42 +0,56% +19,45% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1330 1,1328 +0,02% -7,23% Dlr/Yen 114,39 114,37 +0,02% +10,88% Euro/Yen 129,61 129,57 +0,03% +2,12% Dlr/CHF 0,9170 0,9183 -0,14% +3,60% Euro/CHF 1,0392 1,0402 -0,10% -3,84% Stg/Dlr 1,3395 1,3404 -0,07% -2,03% Indice $ 0,0000 96,0190 -100,00% -100,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2510 +0,0020 Bund 2 ans -0,6800 -0,0130 OAT 10 ans 0,1210 +0,0030 +37,20 Treasury 10 ans 1,4926 +0,0000 Treasury 2 ans 0,6914 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 73,76 72,76 +1,00 +1,37% +20,50% Brent 76,52 76,85 -0,33 -0,43% +15,89% (édité par Blandine Hénault)