POINT MARCHÉS-Peu de mouvement en vue pour les actions à l'ouverture (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens attendus autour de l'équilibre * Wall Street a fini en hausse, Tokyo a cédé 0,96% * L'indice dollar se stabilise après sa chute post-inflation US par Laetitia Volga PARIS, 13 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture jeudi alors que les investisseurs devraient faire une pause après deux séances de rebond. Les contrats à terme sur indices suggèrent que le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,08% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,11% et le FTSE à Londres de 0,13%. Les indices européens ont clôturé en hausse mercredi, portés par des anticipations d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire en Chine et par les chiffres de l'inflation américaine ressortie conformes aux attentes alors que les investisseurs craignaient qu'une surprise à la hausse ne renforce le biais restrictif de la Réserve fédérale américaine (Fed). Toutefois, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré que quatre hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre l'inflation élevée. Son homologue à Philadelphie, Patrick Harker, a indiqué de son côté qu'il était favorable à trois hausses des taux à partir de mars et qu'il était ouvert à d'autres relèvement si l'inflation s'aggravait. Les investisseurs suivront à 15h00 GMT l'audition de Lael Brainard par la Commission bancaire du Sénat américain en vue de sa nomination au poste de vice-présidente de la Fed et, côté indicateurs, les chiffres des prix à la production et ceux des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (13h30 GMT). Le coup d'envoi de la saison des publications de résultats d'entreprises pour le dernier trimestre de 2021 constitue un autre sujet d'attention pour les opérateurs de marché. Les banques américaines Citigroup, J.P. Morgan Chase et Wells Fargo seront parmi les premières à publier leurs comptes vendredi, ceux de Delta Air Lines sont attendus ce jeudi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication de données sur l'inflation conformes aux attentes, malgré un pic de plusieurs décennies, ce qui a contribué à apaiser les craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) resserre plus vite qu'attendu ses mesures de soutien. L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 36.290,32 points, le S&P-500 a pris 0,28% à 4.726,35 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,23% à 15.188,39 points. Des données officielles ont montré que la hausse des prix à la consommation a décéléré en décembre en rythme mensuel, mais qu'elle a atteint sur un an un pic inédit en près de quatre décennies à 7% - une hausse annuelle conforme au consensus des économistes interrogés par Reuters. Les contrats à terme indiquent pour le moment une ouverture en légère baisse. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a abandonné 0,96% alors que l'augmentation de cas de COVID-19 a entraîné la baisse des valeurs de la distribution et d'autres acteurs du secteur des services. Les infections par le coronavirus ont atteint mercredi leur niveau le plus élevé en quatre mois dans les grandes agglomérations de Tokyo et d'Osaka. "Les investisseurs commencent à penser que la normalisation de l'économie sera retardée", a déclaré un acteur du marché. En Chine, les marchés actions ont également fini en baisse, les valeurs immobilières et de la consommation en tête, après l'annonce d'une diminution des nouveaux prêts bancaires en décembre par rapport au mois précédent. L'indice CSI300 a reculé de 1,64% et l'indice composite de Shanghai de 1,17%. CHANGES/TAUX Le dollar grappille 0,08% contre un panier de devises internationales après avoir chuté la veille au plus bas en deux mois après les données conformes aux attentes de l'inflation américaine. "Le rapport sur les prix à la consommation ne fait pas pression sur la Fed pour qu'elle accélère sa réflexion sur les taux d'intérêt à ce stade", a déclaré Jamie Cox chez Harris Financial. L'euro est de son côté stable, à 1,1444 dollar Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne plsu de deux points de base à 1,75% et son équivalent allemand évolue autour de -0,047%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent légèrement dans un contexte d'incertitude sur la demande à court terme alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans le monde. Le baril de Brent cède 0,44% à 84,3 dollars et le brut léger américain 0,47% à 82,25 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 200.000 207.000 8 janvier US 13h30 Prix à la production décembre +0,4% +0,8% - sur un an +9,8% +9,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28489,13 -276,53 -0,96% -1,05% Topix 2005,58 -13,78 -0,68% +0,67% Hong Kong 24332,64 -69,53 -0,28% +4,00% Taiwan 18436,93 +61,53 +0,33% +1,20% Séoul 2962,09 -10,39 -0,35% -0,52% Singapour 3253,79 -1,19 -0,04% +4,17% Shanghaï 3555,26 -42,17 -1,17% -2,32% Sydney 7474,40 +35,50 +0,48% +0,40% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 36290,32 +38,30 +0,11% -0,13% S&P-500 4726,35 +13,28 +0,28% -0,84% Nasdaq 15188,39 +34,94 +0,23% -2,92% Nasdaq 100 15905,10 +60,97 +0,38% -2,54% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1890,55 +13,31 +0,71% +0,02% Eurostoxx 50 4316,39 +34,85 +0,81% +0,42% CAC 40 7237,19 +53,81 +0,75% +1,18% Dax 30 16010,32 +68,51 +0,43% +0,79% FTSE 7551,72 +60,35 +0,81% +2,26% SMI 12670,47 -39,24 -0,31% -1,59% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1444 1,1442 +0,02% +0,66% Dlr/Yen 114,56 114,63 -0,06% -0,43% Euro/Yen 131,11 131,14 -0,02% +0,60% Dlr/CHF 0,9137 0,9141 -0,04% +0,16% Euro/CHF 1,0457 1,0458 -0,01% +0,85% Stg/Dlr 1,3717 1,3701 +0,12% +1,39% Indice $ 94,9890 94,9150 +0,08% -1,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0450 +0,0110 Bund 2 ans -0,5820 +0,0130 OAT 10 ans 0,2830 +0,0140 +32,80 Treasury 10 ans 1,7500 +0,0250 Treasury 2 ans 0,9212 +0,0140 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 82,21 82,64 -0,43 -0,52% +34,31% Brent 84,24 84,67 -0,43 -0,51% +27,58% (édité par Blandine Hénault)