POINT Marchés-Baisse en vue en Europe, Trump fait baisser le dollar (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Trump se déclare "pas emballé" par la remontée des taux de la Fed * Le dollar cède 0,41%, l'euro à plus de $1,15 * Les marchés asiatiques en hausse, espoirs sur le commerce par Marc Angrand PARIS, 21 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture tandis que le dollar cède du terrain et que l'euro remonte nettement après les déclarations à Reuters de Donald Trump critiquant la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine, un facteur qui s'ajoute à la prudence de mise avant les discussions commerciales sino-américaines. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,06% pour le CAC 40 à Paris, de 0,09% pour le Dax à Francfort, de 0,38% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,37% pour le Stoxx 600. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,09% mais le Topix , plus large, a abandonné 0,4%, pénalisé entre autres par l'appréciation du yen face au billet vert. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon prend en revanche 0,65%, dopé entre autres par la progression de plus de 1% des actions chinoises , qui profitent d'achat à bon compte après la baisse des dernières semaines. Lundi, Wall Street a fini dans le vert, profitant de l'optimisme ambiant sur l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine mais la hausse des principaux indices a été freinée en toute fin de séance par la publication d,e l'entretien du président américain à Reuters. Donald Trump a en effet déclaré ne pas être "emballé" par la politique de hausse des taux d'intérêt suivie par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, jugeant que la Fed devrait soutenir davantage l'économie américaine. Et il a de nouveau accusé la Chine et l'Union européenne de manipuler leur monnaie. A propos des tensions commerciales avec Pékin, le président américain a dit ne pas attendre grand chose des discussions bilatérales prévues mercredi et jeudi à Washington et ajouté ne pas se fixer de limite en matière de calendrier pour sortir du contentieux avec Pékin. "Au vu de la modestie des progrès réalisés dans les négociations USA-Chine ces six derniers mois, les attentes des investisseurs sont faibles", a commenté Tai Hui, stratège de JPMorgan Asset Management. LE DOLLAR AU PLUS BAS DEPUIS FIN JUIN FACE AU YEN "Le fait que les négociations se poursuivent est une bonne nouvelle, et c'est pour cette raison que le marché continue de monter mais un accord durable apte à mettre fin aux tensions semble encore peu probable à ce stade." Sur le marché des changes, les propos de Donald Trump sur la politique monétaire américaine font souffrir le dollar, qui abandonne 0,41% face à un panier de devises de référence. L'euro remonte ainsi à 1,1525 dollar, au plus haut depuis dix jours. "La Fed semblait avoir affirmé sa position de fermeté lors de sa réunion de politique monétaire d'août. Mais depuis, les effets collatéraux de la guerre commerciale USA-Chine ont commencé à se faire sentir et les républicains ont eu du mal à gagner une élection partielle dans l'Ohio", note Daisuke Uno, responsable de la stratégie de Mitsui Sumitomo Bank à Tokyo. "Dans un tel contexte, la dernière attaque de Trump contre la Fed semble marquer un durcissement par rapport à la précédente (fin juillet)." Face au yen, le billet vert a touché son plus bas niveau depuis fin juin à 109,78. Quant au yuan, il a atteint face à la devise américaine son plus haut niveau depuis le 9 août sur le marché "onshore", s'éloignant du plus bas de 19 mois auquel il était tombé la semaine dernière. La livre turque, elle, est en légère hausse face au dollar autour de 6,08, les cambistes ignorant les propos de Donald Trump excluant toute concession à Ankara dans le différend sur le dossier du pasteur américain Andrew Brunson. Les marchés turcs sont fermés jusqu'à la fin de la semaine pour les célébrations de l'Aïd el Kébir. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries américains à dix ans est tombé lundi à 2,824%, son plus bas niveau depuis le 6 juillet, dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui sera publié mercredi, et du discours que Jerome Powell, le président de la banque centrale, doit prononcer vendredi à Jackson Hole. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement stable dans les premiers échanges à 0,307%. 