POINT Marchés-Baisse en vue en Europe, le dollar au plus haut depuis 13 mois

* Tokyo dans le rouge malgré une croissance meilleure qu'attendu au Japon * Les marchés chinois de nouveau en baisse * Le dollar au plus haut depuis juillet 2017, l'euro sous $1,15 * PIB britannique et inflation américaine à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 10 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans le sillage des marchés américains et asiatiques, les tensions commerciales continuant de l'emporter sur les rares bonnes nouvelles économiques tout en favorisant l'appréciation du dollar, qui évolue au plus haut depuis plus d'un an. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 11 points, soit environ 0,2%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 17 points (0,14%) et le FTSE à Londres quatre points. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei abandonne 1,37% à moins d'une demi-heure de la clôture, en dépit du chiffre supérieur aux attentes de la croissance japonaise au cours du trimestre avril-juin, à 1,9% en rythme annualisé. En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,49% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon recule de 1,07%. A Wall Street, la séance de jeudi s'est terminé sur une tendance baissière, le Dow Jones cédant 0,29% et le Standard & Poor's 500 0,14% avec la baisse des valeurs de l'énergie et des financières tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,06%, grâce entre autres à Amazon (+0,64%) et Apple (+0,79%). L'appétit pour le risque sur les marchés actions reste ainsi freiné par les tensions commerciales et diplomatiques entre les Etats-Unis et plusieurs de ses grands partenaires, la Chine en premier lieu mais aussi la Russie et la Turquie, entre autres. Ce contexte favorise par ailleurs l'appréciation du dollar, qui a atteint en Asie son plus haut niveau depuis 13 mois face à un panier de devises de référence <.DX. En hausse de 0,53% sur la séance, il avance de près de 1% sur la semaine. L'euro, en repli de 0,6% face au billet vert, est retombé sous 1,1450 dollar et accuse désormais un repli de plus de 1% sur la semaine. Il avait déjà souffert jeudi des déclarations de la Banque centrale européenne (BCE) soulignant les risques économiques liés à la montée des barrières commerciales. Quant à la livre sterling, elle cède 0,14% face au dollar, toujours pénalisée par les craintes que suscite l'absence de compromis avec l'Union européenne sur le Brexit. "Le dollar bénéficie aussi d'un avantage sur l'euro lié au rapatriement continu de capitaux vers les Etats-Unis tandis que la livre semble vouée à baisser sans discontinuer avec le 'no-deal Brexit' comme principal moteur", résume Mitsuo Imaizumi, responsable de la stratégie devises chez Daiwa Securities. Les turbulences sur le marché des changes continuent par ailleurs de faire souffrir la livre turque et le rouble russe, après les sanctions décidées par Washington ces derniers jours à l'encontre d'Ankara et Moscou dans des dossiers diplomatiques distincts. Ces différents facteurs favorisent aussi le repli des rendements obligataires: le dix ans américain poursuit son repli vers 2,90% et son équivalent allemand est tombé jeudi sous 0,38% pour la première fois depuis le 23 juillet. La séance sur les marchés sera animée par plusieurs indicateurs économiques européens, à commencer par la première estimation de la croissance britannique au deuxième trimestre à 08h30 GMT, en attendant les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Sur le marché pétrolier, la vigueur du dollar provoque un repli des cours du brut, le Brent repassant sous 72 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) confirme son retour sous 67 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle juin +0,5% -0,2% FR 06h45 Emploi salarié T2 n.d. GB 08h30 PIB (1ère estimation) T2 +0,4% +0,2% - sur un an +1,3% +1,2% GB 08h30 Production industrielle juin +0,4% -0,4% GB 08h30 Balance commerciale juin -£12,05 mds -£12,36 mds USA 12h30 Prix à la consommation juillet +0,2% +0,2% - sur un an +2,3% +2,3% USA 18h00 Budget fédéral juillet -$77,00 mds -$75,00 mds VALEURS À SUIVRE : * ENGIE. La filiale brésilienne du groupe de services aux collectivités réfléchit à une offre sur l'entreprise locale de production d'électricité Companhia Energética de Sao Paulo (CESP), a dit jeudi à des analystes un dirigeant d'Engie Brasil. * THALES a annoncé vendredi la prolongation de la période d'acceptation de son offre sur GEMALTO tout en confirmant prévoir de boucler l'opération avant la fin de l'année. * EUTELSAT a annoncé jeudi avoir vendu sa part dans le satellite Eutelsat 25B à son copropriétaire pour 135 millions d'euros. * THYSSENKRUPP. Les nouveaux objectifs de rentabilité à moyen terme présentés jeudi devraient se traduire par des suppressions de postes, déclare Guido Kerkhoff, le président du directoire par intérim du conglomérat industriel, dans un entretien publié vendredi par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. * RYANAIR devrait annuler quelque 400 vols en Europe ce vendredi, soit 17% du total normalement prévu, en raison d'un mouvement de grève de 24 heures lancé dans cinq pays - Allemagne, Belgique, Irlande, Pays-Bas et Suède. BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22313, -284,6 -1,26% -1,98% 25 73 6 Topix 1721,3 -18,83 -1,08% -5,29% 3 Hong 28352, -254,4 -0,89% -5,24% Kong 85 5 Taiwan 10983, -44,39 -0,40% +2,55% 68 Séoul 2280,4 -23,28 -1,01% -7,58% 3 Singapou 3281,4 -45,31 -1,36% -3,57% r 3 Shanghaï 2781,2 -13,11 -0,47% -15,90 7 % Sydney 6284,1 -13,60 -0,22% +3,61% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25509, -74,52 -0,29% +3,20% Jones 23 S&P-500 2853,5 -4,12 -0,14% +6,73% 8 Nasdaq 7891,7 +4,66 +0,06% +14,32 8 % Nasdaq 7466,9 +6,89 +0,09% +16,74 100 6 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1527,1 +0,34 +0,02% -0,16% t 300 9 Eurostox 3494,1 -10,77 -0,31% -0,28% x 50 3 <.STOXX5 0E> CAC 40 5502,2 -19,41 -0,35% +3,57% 5 Dax 30 12676, -14,70 -0,12% -1,87% 11 FTSE 7741,7 -34,88 -0,45% +0,70% 7 SMI 9145,6 -24,99 -0,27% -2,52% 8 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1460 1,1526 -0,57% -4,47% Dlr/Yen 110,94 111,07 -0,12% -1,54% Euro/Yen 127,15 128,03 -0,69% -5,94% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9969 0,9932 +0,37% +2,32% Euro/CHF 1,1426 1,1452 -0,23% -2,25% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2805 1,2822 -0,13% -5,23% Indice $ 95,987 95,504 +0,51% -6,09% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,3750 -0,003 0 Bund 2 -0,618 -0,004 ans 2 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7104 -0,002 +33,54 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9076 -0,027 0 Treasury 2 ans 2,6453 -0,008 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 66,67 66,81 -0,14 -0,21% +23,71 léger US % Brent 71,96 72,07 -0,11 -0,15% +26,80 % (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo; édité par Benoît Van Overstraeten)

0 0