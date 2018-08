POINT Marchés-Hausse en vue en Europe, baisse en Asie, le dollar monte

* Wall Street a fini en hausse mais les marchés reculent en Asie * Nouveau plus haut de 13 mois pour le dollar * La livre turque est repartie à la baisse par Marc Angrand PARIS, 15 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi dans le sillage de Wall Street et malgré le recul des places asiatiques alors que la crise de la livre turque, les tensions commerciales et la faiblesse persistante de l'euro continuent de favoriser l'appréciation du dollar. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à la Paris pourrait gagner neuf points, soit environ 0,15%, dans les premiers échanges, le Dax à Francfort 17 points (0,14%) et le FTSE 100 à Londres 17 points également (0,22%). Mardi à Wall Street, le Dow Jones a fini sur une progression de 0,45%, le Standard & Poor's 500 a pris 0,64% et le Nasdaq Composite a progressé de 0,65% en profitant entre autres d'une série de bons résultats. A Tokyo, le Nikkei perd cependant 0,82% à moins d'une demi-heure de la clôture, effaçant une partie des gains qu'avait permis mardi le rebond de la livre turque après sa chute des jours précédents. Le recul est plus marqué encore pour l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon : il abandonne 1,06%, au plus bas depuis un an. A Shanghai, le SSE Composite cède 1,63%. Les marchés chinois sont pénalisés par les récents indicateurs chinois soulignant la tendance au ralentissement de la croissance économique et l'impact des tensions commerciales avec les Etats-Unis, tout en gardant un oeil sur l'évolution de la situation en Turquie. "Les marchés actions attendent les prochaines étapes après leur forte hausse d'hier. La baisse de la livre turque s'est peut-être interrompue mais le pays ne s'est pas encore attaqué aux problèmes de fond auxquels il est confronté, et cela pèse sur le sentiment de marché", explique Masahiro Ichikawa, stratège de Sumitomo Mitsui Asset Management à Tokyo. L'EURO ET LE YUAN POURSUIVENT LEUR RECUL Sur le marché des changes, la livre turque est de fait repartie à la baisse face au dollar et cède près de 2%, autour de 6,50, alors qu'elle avait rebondi de plus de 8% mardi. Elle souffre notamment de la décision d'Ankara de doubler les droits de douane sur certains produits importés des Etats-Unis. Mardi, le président Recep Tayyip Erdogan avait appelé au boycott des produits électroniques américains. Le dollar, lui, poursuit sa progression: l'"indice dollar" , qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, progresse de 0,06% et a inscrit son plus haut niveau depuis fin juin 2016. L'euro recule de 0,11% face au billet vert à 1,1329, après un nouveau plus bas de 13 mois à 1,1317 dollars. Quant au yuan, il a touché son plus bas niveau depuis 15 mois contre le billet vert sur le marché intérieur à plus de 6,90 pour un dollar, la Banque populaire de Chine ayant fixé le cours pivot quotidien de la monnaie au plus bas depuis mai 2016. Ces mouvements sur le marché des changes et la crise turque favorisent la baisse des rendements obligataires: celui des bons du Trésor américain à dix ans revient vers 2,88% en Asie, effaçant sa hausse de la veille. Au-delà des nouveaux développements de la situation en Turquie, les investisseurs surveilleront dans les prochaines heures les chiffres mensuels de l'inflation au Royaume-Uni (à 08h30 GMT) en attendant un tir nourri d'indicateurs américains incluant les statistiques des ventes au détail, de la productivité et de la production industrielle ainsi que l'indice d'activité "Empire State". A Paris, les volumes d'activité devraient toutefois être limités, la journée étant fériée. Le marché pétrolier est orienté à la baisse en réaction à l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation inattendue des stocks aux Etats-Unis. L'Energy Information Administration (EIA) doit publier les statistiques hebdomadaires officielles à 14h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AOUT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 8h30 Prix de détail juillet inch. inch. - variation annuelle +2,5% +2,4% US 12h30 Indice manufacturier "Empire août 20,00 22,60 State" 12h30 Productivité (1ère T2 +2,3% +0,4% estimation) Coût du travail (1ère T2 +0,3% +2,9% estimation) 12h30 Ventes au détail (variation juillet +0,1% +0,5% mensuelle) 13h15 Production industrielle juillet +0,3% +0,6% (variation mensuelle) 14h00 Stocks des entreprises juin +0,1% +0,4% (variation mensuelle) 14h00 Indice immobilier NAHB août 67 68 VALEURS À SUIVRE : * ADP a fait état mardi soir d'une croissance de son trafic passagers de 3,7% en juillet et de 3,1% sur les sept premiers mois de l'année. * AIR FRANCE-KLM - Le groupe réunit jeudi après-midi son conseil d'administration, au cours duquel le choix de Benjamin Smith comme prochain directeur général de la compagnie aérienne devrait être entériné, a rapporté mardi le journal Libération sur son site internet. * ROYAL BANK OF SCOTLAND versera 4,9 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros) pour régler un litige portant sur des MBS (créances immobilières titrisées) vendues de 2005 à 2008, a annoncé le département de la Justice des Etats-Unis mardi. * ROLLS-ROYCE - Standard & Poor's a annoncé mardi avoir abaissé sa perspective sur la note BBB+ du groupe britannique de "stable" à "négative". BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22173, -182,5 -0,82% -2,60% 25 55 3 Topix 1695,1 -15,84 -0,93% -6,74% 1 Hong 27275, -477,2 -1,72% -8,84% Kong 65 8 Taiwan 10716, -107,4 -0,99% +0,06% 75 8 Séoul 2258,9 +10,46 +0,47% -8,45% 1 Singapou 3234,6 -8,23 -0,25% -4,95% r 4 Shanghaï 2735,2 -45,77 -1,65% -17,29 0 % Sydney 6316,0 +16,40 +0,26% +4,14% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25299, +112,2 +0,45% +2,35% Jones 92 2 S&P-500 2839,9 +18,03 +0,64% +6,22% 6 Nasdaq 7870,8 +51,19 +0,65% +14,01 9 % Nasdaq 7447,1 +46,00 +0,62% +16,43 100 7 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1506,7 +0,89 +0,06% -1,49% t 300 7 Eurostox 3409,4 -0,24 -0,01% -2,70% x 50 4 <.STOXX5 0E> CAC 40 5403,4 -8,91 -0,16% +1,71% 1 Dax 30 12358, +0,13 +0,00% -4,33% 87 FTSE 7611,6 -30,81 -0,40% -0,99% 4 SMI 9010,1 +4,84 +0,05% -3,96% 9 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1330 1,1342 -0,11% -5,55% Dlr/Yen 111,23 111,14 +0,08% -1,28% Euro/Yen 126,01 126,07 -0,05% -6,78% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9961 0,9940 +0,21% +2,24% Euro/CHF 1,1286 1,1276 +0,09% -3,45% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2705 1,2723 -0,14% -5,97% Indice $ 96,788 96,731 +0,06% -5,30% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,3260 -0,003 0 Bund 2 -0,644 -0,009 ans 1 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,6826 -0,003 +35,66 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,8840 -0,011 0 Treasury 2 ans 2,6205 -0,012 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 66,73 67,04 -0,31 -0,46% +23,83 léger US % Brent 72,29 72,46 -0,17 -0,23% +27,38 % (Avec Shinichi Saoshiro; édité par Juliette Rouillon)

