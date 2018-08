POINT Marchés-Hausse en vue en Europe, l'Asie dans le vert, la Fed en soutien (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, précisions sur le yuan, discussions USA-Mexique sur l'Alena) * Les indices européens attendus dans le vert * Les places asiatiques en forte hausse * La Chine prend des mesures pour soutenir le yuan * Le ton de Powell jugé rassurant par Patrick Vignal PARIS, 27 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, les actifs risqués bénéficiant toujours des déclarations jugées rassurantes du président de la Réserve fédérale qui ont permis vendredi à deux des grands indices de Wall Street de battre leur record. Les places asiatiques sont soutenues en outre par un renforcement du yuan après des mesures annoncées vendredi par la banque centrale chinoise afin de le soutenir. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner autour de 0,5% à l'ouverture et le Dax à Francfort progresserait de 0,6%. La Bourse de Londres est fermée pour cause de jour férié. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 0,88%, les investisseurs accueillant favorablement les signaux venus de la Réserve fédérale indiquant le maintien par la banque centrale américaine d'un resserrement graduel de sa politique. Les marchés chinois sont orientés nettement à la hausse, l'indice composite de la Bourse de Shanghaï avançant de 1,7% à l'approche de la clôture. Le yuan a inscrit un plus haut de deux semaines et demi contre le dollar et interrompu deux mois de baisse en réaction aux mesures prises vendredi par la Banque populaire de Chine (BPC) pour le soutenir. La banque centrale chinoise a ajusté à la veille du week-end la manière dont elle calcule le taux pivot contre la devise américaine pour le rendre plus stable dans un contexte de fermeté du dollar et de tensions entre Washington et Pékin sur les questions commerciales. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne plus de 1%. Autre élément favorable aux marchés actions, la perspective d'avancées dans les discussions entre les Etats-Unis et le Mexique sur l'accord de libre-échange Alena. Le ministre mexicain de l'économie a fait part dimanche de progrès dans les discussions qui doivent reprendre ce lundi. RECORDS À WALL STREET Wall Street a fini vendredi en hausse avec des records pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite après le ton jugé relativement accommodant adopté par le patron de la Fed lors du symposium estival de Jackson Hole (Wyoming). La hausse continue des taux d'intérêt de la part de la banque centrale américaine est le meilleur moyen de préserver la dynamique de l'économie américaine, de favoriser une croissance de l'emploi aussi forte que possible et de maîtriser l'inflation, a déclaré Jerome Powell. S'exprimant quelques jours après les critiques du président américain Donald Trump contre la poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis, le président de la Fed a précisé que ce processus devait rester graduel. Les marchés en ont déduit qu'il n'y avait pas lieu de modifier le scénario privilégié de deux hausses de taux aux Etats-Unis avant la fin de l'année, soit quatre en tout en 2018. Ces déclarations ont pesé dans un premier temps sur le dollar, qui paraît se stabiliser lundi face à un panier de devises de référence dont l'euro, proche de l'équilibre juste au-dessus de 1,16 dollar. Le calme règne également du côté des rendements obligataires et du pétrole avant une séance qui s'annonce peu agitée avec un agenda pratiquement vierge. Seul est attendu l'indice de confiance Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui devrait connaître un rebond au mois d'août. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 août: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des août 101,7 affaires 101,9 VALEURS À SUIVRE : BOURSES ASIATIQUES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-225 22799, +197,87 +0,88% +0,15% 64 Topix 1728,9 +19,75 +1,16% -4,88% 5 Hong Kong 28237, +565,63 +2,04% -5,62% 50 Taiwan 10902, +92,86 +0,86% +1,79% 21 Séoul 2300,8 +7,59 +0,33% -6,76% 0 Singapour 3234,4 +21,44 +0,67% -4,95% 4 Shanghaï 2776,7 +47,27 +1,73% -16,04 0 % Sydney 6268,9 +21,60 +0,35% +3,36% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow Jones 25790, +133,37 +0,52% +4,33% 35 S&P-500 2874,6 +17,71 +0,62% +7,52% 9 Nasdaq 7945,9 +67,52 +0,86% +15,10 8 % Nasdaq 100 7485,4 +71,57 +0,97% +17,02 0 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirst 300 1500,7 +1,32 +0,09% -1,89% 3 Eurostoxx 50 3427,4 +8,18 +0,24% -2,18% 4 CAC 40 5432,5 +13,17 +0,24% +2,26% 0 Dax 30 12394, +28,94 +0,23% -4,05% 52 FTSE 7577,4 +14,27 +0,19% -1,43% 9 SMI 9052,9 +3,18 +0,04% -3,51% 0 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1612 1,1621 -0,08% -3,20% Dlr/Yen 111,03 111,22 -0,17% -1,46% Euro/Yen 128,94 129,26 -0,25% -4,62% Dlr/CHF 0,9841 0,9831 +0,10% +0,99% Euro/CHF 1,1427 1,1425 +0,02% -2,25% Stg/Dlr 1,2846 1,2843 +0,02% -4,93% Indice $ 95,187 95,1460 +0,04% +3,32% 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3350 -0,009 0 Bund 2 ans -0,6135 -0,004 0 OAT 10 ans 0,6790 -0,008 +34,40 0 Treasury 10 ans 2,8152 -0,011 0 Treasury 2 ans 2,6286 +0,000 0 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 68,62 68,72 -0,10 -0,15% +13,57% Brent 75,74 75,82 -0,08 -0,11% +13,26% (édité par Blandine Hénault)