POINT Marchés-Hausse en vue en Europe mais les tensions commerciales persistent

* Un 2e sommet entre Trump et Kim Jong-un évoqué * La livre sterling profite du regain d'espoir sur le Brexit * Emploi britannique et indice ZEW allemand à l'agenda * Pas d'amélioration sur les marchés émergents par Marc Angrand PARIS, 11 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, la perspective d'une nouvelle rencontre entre les dirigeants américain et nord-coréen semblant devoir l'emporter sur la persistance des craintes d'une nouvelle escalade dans la guerre commerciale ouverte par l'administration Trump contre plusieurs des grands partenaires commerciaux des Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 17 points, soit près de 0,3%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 30 points (0,2%) et le FTSE à Londres 11 points (0,15%). Le président américain, Donald Trump, a reçu une lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui lui propose la tenue d'un deuxième sommet, et l'administration américaine souhaite qu'il ait lieu, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, laissant ainsi entrevoir la possibilité de nouvelles avancées vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cette perspective pourrait permettre aux places européennes d'amplifier leur progression de lundi, favorisée par le soulagement marqué des investisseurs après les déclarations rassurantes du gouvernement italien sur le budget. Parallèlement, Donald Trump ne s'est pas exprimé sur le dossier du commerce international lundi, ce qui est assez inhabituel de sa part, après ses menaces de la fin de la semaine dernière visant la quasi-totalité des produits importés de Chine aux Etats-Unis. Sur le front européen, la rencontre de lundi à Bruxelles entre le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et la commissaire au Commerce de l'Union européenne, Cecilia Malmström, n'a débouché sur aucun résultat concret sinon un nouveau rendez-vous à la fin du mois. Robert Lighthizer doit s'entretenir dans la journée à Washington avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, au sujet de l'avenir de l'Alena, l'Accord de libre-échange nord-américain. A L'AGENDA : La séance en Europe sera animée entre autres par les chiffres de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni (à 08h30 GMT) et par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne (à 09h00 GMT). PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h30 Emploi salarié (définitif) T2 +0,20% GB 08h30 Demandeurs d'emploi juillet +10.000 +6.200 Taux de chômage 4,0% 4,0% DE 09h00 Indice ZEW du sentiment des septembre -14,0 -13,7 investisseurs USA 14h00 Stocks des grossistes juillet +0,7% +0,7% Ventes des grossistes +0,3% -0,1% LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les grands indices boursiers américains ont terminé en ordre dispersé lundi, le Dow Jones cédant 0,23% alors que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite gagnaient respectivement 0,19% et 0,27%. Le Dow a souffert entre autres du recul de l'assureur Travelers (-1,91%) pénalisée par la perspective de l'arrivée de l'ouragan Florence sur les côtes des Etats-Unis d'ici la fin de la semaine. EN ASIE La Bourse de Tokyo progresse de 1,17% à moins d'une demi-heure de la clôture, tirée par la baisse du yen face au dollar, qui profite aux exportateurs japonais, et par la progression des technologiques dans le sillage du Nasdaq américain. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule en revanche de 0,1% et s'achemine vers une neuvième séance consécutive de baisse. Il évolue au plus bas depuis juillet 2017, plombé par les inquiétudes liées aux tensions commerciales. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro reste proche du seuil de 1,16 dollar mais le yen cède du terrain tandis que la livre sterling conserve les gains engrangés lundi après les déclarations de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, sur la possibilité d'un accord avec Londres d'ici début novembre. La devise britannique a atteint lundi, à 1,3052 dollar, son plus haut niveau depuis le 2 août tandis que l'euro touchait un point bas d'un mois à 88,91 pence. Le yen souffre entre autres de l'annonce du rachat du groupe américain de semi-conducteurs Integrated Device Technology par le japonais Renesas pour environ 6,7 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) en numéraire. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains ont fini stables lundi, les investisseurs hésitant à prendre des positions trop tranchées avant la série d'adjudications du Trésor prévue cette semaine, les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis jeudi et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) le même jour. PÉTROLE Les cours du brut sont pratiquement stables, tiraillés entre la perspective d'une diminution des exportations iraniennes pour cause de sanctions économiques américaines et des signes suggérant une augmentation de l'offre d'autres grands producteurs, dont l'Arabie saoudite et les Etats-Unis. L'évolution récente de l'offre et de la demande s'est par ailleurs traduite par un creusement de l'écart entre le cours du Brent et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui avoisine désormais dix dollars <LCO-CLFVMc1>, son plus haut niveau depuis juin. ÉMERGENTS L'indice MSCI des marchés émergents cède 0,2% et a touché un nouveau plus bas de 14 mois. Celui des monnaies émergentes regagne quant à lui quelques fractions après être tombé à un plus bas de 16 mois. "Leur faiblesse devrait rester un thème récurrent dans le contexte des tensions commerciales mondiales, de la hausse du dollar et de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt américains", estime Lukman Otunuga, analyste du courtier FXTM. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22634,1 +261,09 +1,17% -0,57% 8 Topix 1697,38 +9,77 +0,58% -6,61% Hong Kong 26534,3 -79,10 -0,30% -11,31% 2 Taiwan 10726,6 +0,88 +0,01% +0,15% 8 Séoul 2282,47 -6,19 -0,27% -7,50% Singapour 3113,93 -6,99 -0,22% -8,49% Shanghaï 2667,52 -1,96 -0,07% -19,34% Sydney 6178,80 +37,10 +0,60% +1,87% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25857,0 -59,47 -0,23% +4,60% 7 S&P-500 2877,13 +5,45 +0,19% +7,61% Nasdaq 7924,16 +21,62 +0,27% +14,79% Nasdaq 100 7447,68 +17,42 +0,23% +16,44% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1466,79 +6,12 +0,42% -4,10% 300 Eurostoxx 3309,28 +15,92 +0,48% -5,56% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5269,63 +17,41 +0,33% -0,81% Dax 30 11986,3 +26,71 +0,22% -7,21% 4 FTSE 7279,30 +1,60 +0,02% -5,31% SMI 8930,24 +87,13 +0,99% -4,81% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1595 1,1592 +0,03% -3,34% Dlr/Yen 111,44 111,11 +0,30% -1,09% Euro/Yen 129,27 128,83 +0,34% -4,37% Dlr/CHF 0,9748 0,9749 -0,01% +0,05% Euro/CHF 1,1308 1,1302 +0,05% -3,26% Stg/Dlr 1,3033 1,3025 +0,06% -3,55% Indice $ 95,1570 95,1500 +0,01% -6,90% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4030 -0,0010 Bund 2 ans -0,5564 -0,0030 OAT 10 ans 0,7156 +0,0030 +31,26 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,9369 +0,0000 Treasury 2 ans 2,7191 +0,0040 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 67,59 67,54 +0,05 +0,07% +25,42% US Brent 77,55 77,37 +0,18 +0,23% +36,65% (Avec Wayne Cole à Sydney, édité par Wilfrid Exbrayat)

