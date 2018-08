POINT Marchés-Hausse prudente en vue, la livre turque retrouve des couleurs (actualisé)

(Actualisé avec les contrats à terme, le PIB allemand et la clôture de Tokyo) * Les Bourses attendues en légère hausse, le Nikkei rebondit * Le livre turque passe dans le vert * Des indicateurs décevants pénalisent les Bourses chinoises PARIS, 14 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une hausse prudente mardi alors que la livre turque rebondit, permettant aux marchés de souffler après avoir été plombées par la chute de la devise turque et une crainte de contagion aux autres marchés émergents. D'après les contrats à terme sur indices, le CAC 40 parisien gagne 0,53%, le Dax à Francfort 0,38% et le FTSE à Londres 0,24%. Après avoir perdu près de 2% lundi, la Bourse de Tokyo a terminé sur un gain de 2,28% à la faveur d'un repli du yen face au dollar et face à l'euro. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,08%. En Chine, les Bourses s'inscrivent dans le rouge pénalisées par des indicateurs économiques décevants, qui illustrent un ralentissement de l'activité économique du pays, frappé par les mesures protectionnistes américaines. L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,2% et la Bourse de Hong Kong abandonne 0,82%. La production industrielle et les ventes au détail ont progressé à un rythme inférieur aux prévisions pour le mois de juillet tandis que l'investissement en actifs immobilisés de janvier à juillet a progressé de 5,5%, en deçà des anticipations, retombant à son plus bas niveau depuis janvier-février 1996, montrent lundi les statistiques officielles. De son côté, Wall Street a terminé la séance de lundi sur une note négative. Le Dow Jones a cédé 0,5%, le S&P-500 0,40% et le Nasdaq Composite 0,25%, les nouveaux records enregistré par Apple et Amazon, n'ayant pas suffi à compenser les baisses des valeurs financières, dans la crainte d'une contagion de la crise de la devise turque à d'autres monnaies émergentes. Après avoir chuté à un plus bas historique à 7,24 pour un dollar lundi, la livre turque évolue en territoire positif autour de 6,72 pour un dollar. Les investisseurs ont été partiellement rassurés par la promesse de la banque centrale de fournir toutes les liquidités nécessaires au système financier. Le dernier épisode en date dans le conflit entre les Etats-Unis et la Turquie est l'entretien lundi entre le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, avec l'ambassadeur de la Turquie aux Etats-Unis sur le cas du pasteur américain Andrew Brunson, soupçonné de terrorisme par Ankara et actuellement placé en résidence surveillée. "La livre turque reste volatile et il est trop tôt pour dire qu'elle s'est stabilisée. La baisse de l'euro face aux inquiétudes des banques européennes vis-à-vis de la Turquie semble un peu exagérée sachant que leur exposition n'est pas si importante", écrit Yukio Ishizuki, chez Daiwa Securities. A l'approche de l'ouverture, l'euro abandonne 0,15%, restant au-dessus de la barre de 1,14 dollar, après atteint lundi en cours de séance un creux de plus d'un an à 1,1363. Après avoir nettement bénéficié de son statut de valeur refuge, le dollar cède du terrain et perd 0,23% face à un panier de devises internationales. Les devises des marchés émergents retrouvent également des couleurs, après avoir été entrainées dans la chute de la livre turque. Ainsi, le rand sud-africain avance de 1,82% après le creux de deux ans touché la veille. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans prend 1,5 point de base à 0,331%. Du coté des statistiques européennes, la croissance de l'économie allemande a été un peu plus forte que prévu au deuxième trimestre, portée par les dépenses des ménages et de l'Etat, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB). Les cours du brut sont orientés à la hausse, soutenus par le rapport mensuel de l'OPEP qui a confirmé que l'Arabie saoudite, le premier pays exportateur, a réduit sa production afin d'éviter que le marché ne se retrouve avec une offre excédentaire. Le Brent gagne 0,33% et le brut léger américain 0,39%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Demandeurs d'emploi juin +3.800 +7.800 Taux de chômage (BIT) 4,2% 4,2% Salaire hebdo moyen sur 3 mois +2,5% +2,5% DE 09h00 Indice ZEW du sentiment écioo. août -20,7 -24,7 EZ 09h00 PIB, 1ère estimation T2 +0,3% +0,3% - sur un an +2,1% +2,1% EZ 09h00 Production industrielle juin -0,4% +1,3% - sur un an +2,6% +2,4% US 12h30 Prix à l'importation juillet +0,1% -0,4% Prix à l'exportation +0,2% +0,3% VALEURS À SUIVRE : BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22356,08 +498,65 +2,28% -1,80% Topix 1710,95 +27,45 +1,63% -5,87% Hong Kong 27713,32 -223,25 -0,80% -7,37% Taiwan 10824,23 +75,31 +0,70% +1,06% Séoul 2258,91 +10,46 +0,47% -8,45% Singapour 3246,74 +1,40 +0,04% -4,59% Shanghaï 2780,16 -5,71 -0,20% -15,94% Sydney 6299,60 +47,40 +0,76% +3,87% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 25187,70 -125,44 -0,50% +1,90% S&P-500 2821,93 -11,35 -0,40% +5,55% Nasdaq 7819,71 -19,40 -0,25% +13,27% Nasdaq 100 7401,17 -7,14 -0,10% +15,71% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1505,88 -4,62 -0,31% -1,55% Eurostoxx 50 3409,68 -16,60 -0,48% -2,69% CAC 40 5412,32 -2,36 -0,04% +1,88% Dax 30 12358,74 -65,61 -0,53% -4,33% FTSE 7642,45 -24,56 -0,32% -0,59% SMI 9005,35 -25,98 -0,29% -4,01% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1425 1,1408 +0,15% -4,76% Dlr/Yen 110,98 110,71 +0,24% -1,50% Euro/Yen 126,81 126,33 +0,38% -6,19% Dlr/CHF 0,9928 0,9932 -0,04% +1,90% Euro/CHF 1,1345 1,1329 +0,14% -2,94% Stg/Dlr 1,2798 1,2766 +0,25% -5,28% Indice $ 96,1730 96,3910 -0,23% +4,40% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3310 +0,0130 Bund 2 ans -0,6450 +0,0000 OAT 10 ans 0,6860 -0,0020 +35,50 Treasury 10 ans 2,8949 +0,0180 Treasury 2 ans 2,6329 +0,0210 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,47 67,20 +0,27 +0,40% +11,67% Brent 72,85 72,61 +0,24 +0,33% +8,94% (Avec Hideyuki Sano, édité par Juliette Rouillon)

