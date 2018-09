POINT Marchés-L'Europe attendue en hausse, espoirs sur le commerce et les émergents (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, métaux) * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,4% * Les espoirs de négociations commerciales USA-Chine restent présents * Le rebond de la livre turque a soulagé les marchés émergents * Des statistiques contrastées en Chine, de nouveaux indicateurs attendus aux USA par Blandine Henault PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi dans le sillage de Wall Street et des marchés en Asie, soutenues par les espoirs - même ténus - de négociations commerciales entre Washington et Pékin ainsi que par le rebond de la livre turque, à l'origine d'un soulagement bienvenu sur les marchés émergents. Les contrats à terme sur les indices signalent un gain de 0,45% pour le CAC 40 parisien à l'ouverture, une hausse de 0,45% pour le Dax à Francfort et une progression de 0,41% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 est attendu en progression de 0,32%. Les Etats-Unis ont déclaré jeudi avoir invité la Chine à reprendre leurs discussions sur le commerce, ce qui a éloigné pour un temps la menace de nouvelles taxes douanières, mais les investisseurs restent prudents face aux positions fermes affichées des deux côtés. Pékin a ainsi indiqué vendredi, par le biais du journal China Daily, qu'elle ne se plierait pas aux exigences des Etats-Unis dans les négociations commerciales entre les deux pays. Plus tôt, le président américain, Donald Trump, avait déclaré sur Twitter que les Etats-Unis n'étaient pas sous pression pour conclure un accord. Du côté des marchés émergents, la banque centrale turque a relevé drastiquement ses taux, ce qui a fait bondir la livre turque et apaisé les craintes quant à l'influence du président Recep Tayyip Erdogan sur l'institution. Le rebond de la livre turque a provoqué un soulagement palpable général sur les marchés émergents. A L'AGENDA : Les investisseurs suivront principalement vendredi la publication des ventes au détail aux Etats-Unis (12h30 GMT) pour le mois d'août, après la déception observée sur le front de l'inflation le mois dernier, ainsi que celle de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan (14h00 GMT). PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Commerce extérieur juillet --- €22,5 mds US 12h30 Ventes au détail août +0,4% +0,5% - hors automobile +0,5% +0,6% 12h30 Prix à l'importation août -0,2% 0,0% - prix à l'exportation 0,0% -0,5% 13h15 Production industrielle août +0,3% +0,1% - utilisation des capacités 78,2% 78,1% - production manufacturière +0,3% +0,3% 14h00 Stocks des entreprises juillet +0,6% +0,1% 14h00 Indice U. du Michigan (prél.) septembre 96,6 96,2 LES VALEURS A SUIVRE : Dassault Systemes remplacera Solvay au sein de l'indice CAC 40 à compter du 24 septembre, a annoncé jeudi soir Euronext. Au sein du SBF 120, Mercialys remplacera LafargeHolcim. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, aidée par un rebond d'Apple et par la détente sur le front commercial après le bon accueil réservé par la Chine à la proposition de Washington d'ouvrir un nouveau cycle de négociations. L'indice Dow Jones a fini en hausse de 0,57% et le S&P-500 a gagné 0,53%. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,75%. Le Dow Jones n'est plus qu'à 2% environ de son record en date du 26 janvier. Le S&P-500 et le Nasdaq avaient déjà dépassé leurs pics de janvier ces dernières semaines. EN ASIE La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,2%, au plus haut depuis début février, et affiche un gain de 3,53% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire en deux mois. La tendance est plus mitigée sur les marchés boursiers chinois après la parution d'indicateurs contrastés: la production industrielle et les ventes au détail supérieures ont dépassé les prévisions en août mais la faiblesse des dépenses d'investissement met en évidence les signes de ralentissement de l'économie chinoise dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis. La Bourse de Shanghai recule de 0,13% tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,18%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 1,26%. CHANGES Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence, après avoir été pénalisé jeudi par un indice des prix à la consommation inférieur aux attentes aux Etats-Unis le mois dernier. Parallèlement, l'euro a profité de la confiance affichée par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), dans la résilience de l'économie de la zone euro et dans les perspectives d'inflation de la région. La devise unique avoisine 1,17 dollar, au plus haut depuis la fin août. ÉMERGENTS Les devises émergentes, comme le rand sud-africain et le peso mexicain, conservent les gains acquis la veille dans la foulée de l'annonce par la banque centrale turque d'un relèvement de ses taux et du rebond de la livre. La devise turque reste proche d'un plus haut de deux semaines touché la veille, autour de 6,10 pour un dollar. L'indice MSCI des marchés émergents avance de 1,06% après avoir déjà gagné 1,3% la veille. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour de 2,97% après avoir été tiraillé la veille entre d'une part les chiffres décevants sur l'inflation et d'autre part la forte demande pour une adjudication de 15 milliards de dollars d'emprunts à 30 ans. Même stabilité en Europe sur le rendement du Bund allemand de même échéance , mais les taux des emprunts d'Etat italiens sont orientés à la hausse sur fond d'inquiétudes persistantes sur la politique budgétaire de Rome. PÉTROLE Les cours du pétrole se stabilisent après avoir subi jeudi leur plus forte baisse depuis près d'un mois sur le marché Nymex, sous le coup de prises de bénéfice après leurs plus hauts de quatre mois inscrits la veille. Le baril de Brent revient autour de 78 dollars et le baril de WTI sous 69 dollars. MÉTAUX Le cours du cuivre reste proche du plus haut de près de deux semaines touché jeudi sur le London Metal Exchange, à la faveur de l'annonce d'une production industrielle plus forte que prévu en Chine et des espoirs soulevés par la perspective de nouvelles discussions commerciales entre Washington et Pékin. LA SITUATION DES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23094,67 +273,35 +1,20% +1,45% Topix 1728,61 +18,59 +1,09% -4,89% Hong Kong 27292,09 +277,60 +1,03% -8,78% Taiwan 10868,14 +140,91 +1,31% +1,47% Séoul 2318,25 +32,02 +1,40% -6,05% Singapour 3159,55 +27,78 +0,89% -7,15% Shanghaï 2685,08 -1,49 -0,06% -18,81% Sydney 6165,30 +36,60 +0,60% +1,65% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26145,99 +147,07 +0,57% +5,77% S&P-500 2904,18 +15,26 +0,53% +8,62% Nasdaq 8013,71 +59,48 +0,75% +16,08% Nasdaq 100 7561,69 +73,62 +0,98% +18,22% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1472,23 -0,85 -0,06% -3,75% 300 Eurostoxx 3333,68 +7,08 +0,21% -4,86% 50 CAC 40 5328,12 -4,01 -0,08% +0,29% Dax 30 12055,55 +23,25 +0,19% -6,67% FTSE 7281,57 -31,79 -0,43% -5,28% SMI 8960,08 -0,05 -0,00% -4,50% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1696 1,1688 +0,07% -2,50% Dlr/Yen 111,92 111,92 +0,00% -0,67% Euro/Yen 130,91 130,83 +0,06% -3,16% Dlr/CHF 0,9652 0,9653 -0,01% -0,93% Euro/CHF 1,1291 1,1285 +0,05% -3,40% Stg/Dlr 1,3113 1,3105 +0,06% -2,95% Indice $ 94,4980 94,5180 -0,02% +2,58% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4270 +0,0020 Bund 2 ans -0,5549 -0,0080 OAT 10 ans 0,7346 +0,0000 +30,76 Treasury 10 ans 2,9719 +0,0080 Treasury 2 ans 2,7611 +0,0050 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 68,75 68,59 +0,16 +0,23% +13,79% US Brent 78,16 78,18 -0,02 -0,03% +16,88% (Édité par Marc Angrand)

