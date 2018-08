POINT Marchés-La prudence devrait l'emporter avant le discours de Powell (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, PIB allemand, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les principaux indices européens attendus en ordre dispersé * Les discussions USA-Chine se sont terminées sans progrès notable Jerome Powell doit s'exprimer à 14h00 GMT à Jackson Hole PIB allemand et commandes de biens durables américaines à l'agendas par Marc Angrand PARIS, 24 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire vendredi à l'ouverture et la prudence risque de limiter les prises de position en l'absence de progrès sur le dossier des tensions commerciales USA-Chine et dans l'attente du discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à la conférence de Jackson Hole. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,18% pour le CAC 40 à Paris et une progression de 0,13% pour le Dax à Francfort mais un repli de 0,16% pour le FTSE 100 à Londres et une quasi-stabilité pour le Stoxx 600. Au terme de deux jours de discussions, les délégations américaine et chinoise réunies à Washington se sont séparées jeudi sans résultat concret, quelques heures après l'entrée en vigueur de droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) de produits importés de Chine, une mesure immédiatement suivie d'une riposte équivalente de Pékin. Dans un entretien à Reuters, le ministre chinois des Finances, Liu Kun, a déclaré que Pékin continuerait de répliquer à Washington en cas de nouvelles hausses des droits de douane, et il a évoqué une augmentation des dépenses sociales en faveur des salariés affectés par le différend commercial. La Bourse de Tokyo a fini sur un gain de 0,85%, grâce entre autres au repli du yen face au dollar, mais l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon abandonne 0,12%. A Shanghai, le SSE Composite s'adjuge toutefois 0,35%. Wall Street a fini dans le rouge jeudi, le Standard & Poor's 500 perdant 0,17% en clôture et le Dow Jones 0,30% tandis que le Nasdaq Composite limitait son repli à 0,13%. Caterpillar et Boeing, très sensibles aux variations des tensions commerciales, ont cédé respectivement 2,03% et 0,73%. Le grand rendez-vous du jour pour les marchés sera, à 14h00 GMT, le discours que Jerome Powell doit prononcer devant les participants à la conférence de Jackson Hole, la traditionnelle réunion de fin d'été des banquiers centraux et spécialistes des politiques monétaires du monde entier. LE DOLLAR EST REPARTI À LA BAISSE "Pour les marchés actions, le point clé est de savoir si Powell laisse entendre que la Fed est partie pour deux hausses de taux supplémentaires cette année. Cela correspondrait aux attentes et ne provoquerait pas de réaction marquée", explique Soichiro Mnji, économiste senior de Daiwa SB Investments à Tokyo. "Toute référence aux récentes turbulences sur les marchés émergents pourrait aussi apporter un certain soulagement aux actifs risqués." Aucun des dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE) ou de la Banque du Japon n'est inscrit au programme de la conférence et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, n'y figure pas non plus. En Europe, la croissance allemande au deuxième trimestre a été confirmée à 0,5% par rapport aux trois premiers mois de l'année, et à 2,3% sur un an en données brutes. Le marché obligataire européen a ouvert pratiquement inchangé, le rendement du Bund allemand à dix ans s'établissant à 0,344%. Aux Etats-Unis, les statistiques mensuelles des commandes de biens durables seront publiées à 12h30 GMT. Sur le marché des changes, le dollar est reparti à la baisse (-0,19%) face à un panier de devises de référence après un rebond de 0,55% jeudi et l'euro s'échange autour de 1,1570 dollar. A noter aussi, la hausse d'environ 0,5% du dollar australien après l'annonce du changement de Premier ministre à Canberra: le sortant, Malcolm Turnbull, a perdu un vote interne au Parti libéral et cèdera sa place à son ministre des Finances, Scott Morrison. La Bourse de Sydney, elle, gagne 0,05%. Le pétrole est en hausse, soutenu par la perspective de voir les sanctions américaines contre l'Iran réduire l'offre de brut sur le marché, un facteur qui l'emporte pour l'instant sur les craintes de voir les tensions commerciales peser sur la demande. Le Brent a franchi la barre des 75 dollars le baril pour la première fois depuis le 30 juillet. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h45 Créations d'entreprises juillet nd DE 06h00 PIB (détaillé) T2 +0,5% +0,5% - sur un an (non CVS) +2,3% +2,3% USA 12h30 Commandes de biens durables juillet -0,5% +0,8% BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22601, +190,9 +0,85% -0,72% 25 77 5 Topix 1709,2 +10,98 +0,65% -5,96% 0 Hong 27727, -63,14 -0,23% -7,33% Kong 32 Taiwan 10809, -53,78 -0,50% +0,92% 35 Séoul 2292,0 +9,44 +0,41% -7,11% 4 Singapou 3225,2 -24,65 -0,76% -5,22% r 4 Shanghaï 2734,9 +10,33 +0,38% -17,30 6 % Sydney 6247,3 +2,90 +0,05% +3,00% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25656, -76,62 -0,30% +3,79% Jones 98 S&P-500 2856,9 -4,84 -0,17% +6,86% 8 Nasdaq 7878,4 -10,64 -0,13% +14,12 6 % Nasdaq 7413,8 -10,76 -0,14% +15,91 100 4 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1499,4 -2,90 -0,19% -1,97% t 300 1 Eurostox 3419,2 -0,92 -0,03% -2,42% x 50 6 <.STOXX5 0E> CAC 40 5419,3 -1,28 -0,02% +2,01% 3 Dax 30 12365, -20,12 -0,16% -4,27% 58 FTSE 7563,2 -11,02 -0,15% -1,62% 2 SMI 9049,7 +1,52 +0,02% -3,54% 2 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1568 1,1537 +0,27% -3,57% Dlr/Yen 111,35 111,28 +0,06% -1,17% Euro/Yen 128,82 128,42 +0,31% -4,70% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9852 0,9860 -0,08% +1,12% Euro/CHF 1,1400 1,1379 +0,18% -2,47% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2822 1,2810 +0,09% -5,11% Indice $ 95,491 95,666 -0,18% -6,57% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,3450 +0,002 0 Bund 2 -0,608 -0,001 ans 8 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,6840 +0,000 +33,90 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,8279 +0,007 0 Treasury 2 ans 2,6202 +0,008 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 68,28 67,83 +0,45 +0,66% +26,70 léger US % Brent 75,14 74,73 +0,41 +0,55% +32,41 % (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo, édité par Benoît Van Overstraeten)

0 0