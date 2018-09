POINT Marchés-Légère hausse en vue en Europe, les tensions minimisées

* Les indices européens signalés dans le vert * Les tensions commerciales paraissent minimisées * Pas d'avancée sur le Brexit, le sterling sous pression * Les prévisions économiques de l'OCDE à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, les investisseurs paraissant réviser à la baisse l'impact sur les marchés de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient gagner chacun autour de 0,1% en début de séance. Les places européennes ont terminé mercredi en hausse, ce qui peut surprendre étant donné les hostilités douanières récentes entre Washington et Pékin. "Je cherche toujours les aspects négatifs des choses, et j'en vois plein, mais les marchés ne semblent pas trop s'en émouvoir", s'étonne Rob Carnell, chef économiste Asie-Pacifique chez ING. A L'AGENDA La confiance des investisseurs reste toutefois fragile et le moindre indicateur négatif peut émousser leur appétit pour le risque. Dans ce contexte, ils prendront connaissance dans la journée des prévisions économiques de l'OCDE (09h00 GMT) mais aussi des derniers chiffres des ventes au détail en Grande-Bretagne (08h30 GMT) et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats Unis (12h30). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Ventes au détail août -0,2% +0,7% sur un an +2,3% +3,5% US 12h30 Inscriptions au chômage semaine du 210.000 204.000 15/09 12h30 Indice d'activité "Philly septembre 17,0 11,9 Fed" 14h00 Reventes de logements août 5,35 mlns 5,34 mlns EU 14h00 Confiance du consommateur septembre -2,00 -1,90 (estimation flash) LES VALEURS A SUIVRE : * NRJ GROUP a déclaré mercredi qu'il était peu probable que son pôle télévision soit rentable sur l'exercice 2019. * TRANSGENE, société de biotechnologies spécialisée dans l'immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses, a annoncé mercredi des avancées significatives dans ses principaux essais cliniques, dont il anticipe des résultats en 2018 et courant 2019. * SANTANDER a annoncé mercredi soir avoir transféré 22,9 milliards de livres sterling (25,8 milliards d'euros) d'actifs de sa filiale britannique, soit environ 7% du total, à sa maison mère à Madrid. A WALL STREET Les indices de la Bourse de New York ont terminé mercredi dans le désordre. Le Dow Jones a fini la séance à son plus haut niveau de clôture depuis janvier, soutenu par un indicateur immobilier bien accueilli et par la bonne tenue des valeurs bancaires, mais le Nasdaq a reculé, affaibli notamment par Microsoft, qui a cédé plus de 1% après l'annonce d'un dividende jugé décevant. EN ASIE La Bourse de Tokyo cède 0,15% à l'approche de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,11%. TAUX Les rendements des obligations du Trésor américain s'apaisent un peu mais le dix ans reste au-dessus de 3%. Sur le marché obligataire européen, le rendement du Bund allemand à dix ans , référence pour l'ensemble de la zone euro, a franchi brièvement mercredi le seuil de 0,5% pour la première fois depuis la mi-juin CHANGES Le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence et l'euro se traite autour de 1,1678 dollar. La livre sterling pourrait encore vivre une journée agitée sur fond de difficiles négociations entre Londres et l'Union européenne sur le Brexit qui continuent à Salzbourg. Theresa May a demandé mercredi à ses collègues européens de renoncer à leurs exigences "inacceptables" qui, a-t-elle fait valoir, pourraient réduire le Royaume-Uni en miettes. PÉTROLE Les cours du brut restent orientés à la hausse, soutenus par l'annonce d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis pour la cinquième semaine consécutive. . ÉMERGENTS Très malmenés ces derniers temps dans un contexte de vigueur du dollar et de hausse de taux, les marchés émergents relèvent un peu la tête. L'indice MSCI des actions émergentes prend 0,25%. BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23716,94 +44,42 +0,19% +4,18% Topix 1789,40 +3,74 +0,21% -1,55% Hong Kong 27368,90 -38,47 -0,14% -8,52% Taiwan 10826,59 -30,68 -0,28% +1,08% Séoul 2329,96 +21,50 +0,93% -5,57% Singapour 3174,93 -1,64 -0,05% -6,70% Shanghaï 2727,91 -2,94 -0,11% -17,52% Sydney 6170,10 -19,90 -0,32% +1,73% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26405,76 +158,80 +0,61% +6,82% S&P-500 2907,95 +3,64 +0,13% +8,76% Nasdaq 7950,04 -6,07 -0,08% +15,16% Nasdaq 100 7490,32 -4,08 -0,05% +17,10% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1485,99 +4,96 +0,33% -2,85% Eurostoxx 50 3368,56 +10,10 +0,30% -3,86% CAC 40 5393,74 +29,95 +0,56% +1,53% Dax 30 12219,02 +61,35 +0,50% -5,41% FTSE 7331,12 +30,89 +0,42% -4,64% SMI 8939,85 +23,98 +0,27% -4,71% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1679 1,1672 +0,06% -2,64% Dlr/Yen 112,20 112,27 -0,06% -0,42% Euro/Yen 131,03 131,03 +0,00% -3,07% Dlr/CHF 0,9672 0,9671 +0,01% -0,73% Euro/CHF 1,1299 1,1287 +0,11% -3,34% Stg/Dlr 1,3150 1,3142 +0,06% -2,68% Indice $ 94,5070 94,5370 -0,03% +2,59% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4880 +0,0000 Bund 2 ans -0,5474 -0,0120 OAT 10 ans 0,7965 -0,0020 +30,85 Treasury 10 ans 3,0645 -0,0180 Treasury 2 ans 2,7951 -0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 71,70 71,12 +0,58 +0,82% +18,67% Brent 79,64 79,40 +0,24 +0,30% +19,10% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

0 0