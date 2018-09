POINT Marchés-Légère hausse en vue entre tension et espoir sur le commerce (actualisé)

(Répétition coquille §3) * Wall Street a fini en hausse mardi, grâce entre autres à Apple * Les places asiatiques dans le rouge * Risque d'escalade USA-Chine, espoir de compromis USA-Canada * Prix à la production US et Livre beige de la Fed à l'agenda par Marc Angrand PARIS, 12 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi après la clôture positive de Wall Street et malgré le recul des places asiatiques, alors que l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et leurs grands partenaires reste la préoccupation première des investisseurs. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,24% pour le CAC 40 à Paris, de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50. Le projet de la Chine de demander à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le droit d'imposer aux Etats-Unis des sanctions représentant sept milliards de dollars (6,0 milliards d'euros) par an fait craindre une nouvelle escalade dans les tensions actuelles entre Pékin et Washington. De son côté, le président américain, Donald Trump, a déclaré à des journalistes mardi que les Etats-Unis avaient adopté une position "très dure" face à la Chine. La Maison blanche doit toujours se prononcer sur l'imposition éventuelle de droits de douane à 200 milliards de dollars supplémentaires de produits importés de Chine aux Etats-Unis, tout en préparant l'étape suivante, qui en viserait 267 milliards de plus. Sur un autre front, le Canada est, selon deux sources proches des autorités d'Ottawa, disposé à offrir aux Etats-Unis un accès limité à son marché des produits laitiers dans le cadre des négociations commerciales en cours, ce qui pourrait permettre des progrès dans les pourparlers en cours entre les deux pays. "Pour ce qui est des perspectives de guerre commerciale, il est important de distinguer le chemin emprunté de la destination finale", a déclaré Mohamed El Erian, conseiller économique en chef d'Allianz, au Reuters Global Markets Forum. "Le chemin emprunté sera très bruyant et déstabilisant. Mais je pense que la destination finale le sera moins." Il a ajouté s'attendre à ce que les Etats-Unis obtiennent des concessions de leurs partenaires commerciaux. Il estime à 60% la probabilité que le conflit en cours se solde par un rééquilibrage des conditions du libre-échange, à 25% celle d'une guerre commerciale mondiale et à 15% celle d'une amélioration significative des conditions des échanges internationaux. A L'AGENDA : L'agenda économique du jour est dominé par l'actualité américaine avec la publication des chiffres mensuels des prix à la production à 12h30 GMT, en attendant la publication du Livre beige de la Réserve fédérale à 18h00 GMT, état des lieux de la situation conjoncturelle à deux semaines d'une réunion de politique monétaire qui devrait, selon les anticipations de marché, se conclure par une nouvelle hausse de taux. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle juillet -0,5% -0,7% - sur un an +1,0% +2,5% USA 12h30 Prix à la production août +0,2% +0,0% - sur un an +3,2% +3,3% - hors énergie/alimentation +0,2% +0,1% - sur un an +2,7% +2,7% LES VALEURS A SUIVRE : Le bénéfice d'Inditex en hausse de 3% au premier semestre Hermès-La marge opérationnelle atteint un record au S1 EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini la journée sur un repli de 0,27%, effaçant une partie de ses gains de la veille (+1,3%), pénalisée entre autres par les valeurs des semi-conducteurs après le recul du secteur à Wall Street la veille, et par celles des équipements industriels en réaction à une baisse des commandes à l'international. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,22%, au plus bas depuis juillet 2017. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai abandonne 0,27% après être tombé en début de séance à son plus bas niveau depuis le 29 février 2016. A WALL STREET Les marchés américains ont fini dans le vert mardi, soutenus entre autres par les valeurs de l'énergie et celles des hautes technologies. Apple a gagné 2,53% à la veille de la présentation de nouvelles versions de l'iPhone et Microsoft a pris 1,7%. CHANGES Le dollar recule légèrement face à un panier de devises de référence (-0,09%), dont l'euro, qui remonte autour de 1,1595 dollar à la veille de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Le dollar canadien, lui, se stabilise après avoir profité mardi soir sur les marchés américains des informations sur de possibles progrès dans les discussions commerciales en cours entre Ottawa et Washington. Le yuan est par ailleurs revenu à son plus bas niveau depuis deux semaines et demi même si la perspective d'une intervention des autorités chinoises freine le mouvement. TAUX Le marché obligataire européen a ouvert en légère hausse, le rendement du Bund allemand à dix ans revenant sous 0,43% après avoir atteint mardi, à 0,441%, son plus haut niveau depuis le 3 août. Sur le marché américain, les chiffres mensuels des offres d'emploi aux Etats-Unis (JOLTS) ont favorisé la hausse des rendements des emprunts d'Etat mardi, le deux ans atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2008 à 2,752%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse après les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) montrant une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, un facteur qui s'ajoute à la perspective d'une baisse de l'offre iranienne en raison des sanctions américaines. Le marché attend à 14h30 GMT les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA). LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22604, -60,08 -0,27% -0,70% 25 61 Topix 1691,3 -7,59 -0,45% -6,95% 2 Hong 26359, -63,28 -0,24% -11,90 Kong 27 % Taiwan 10722, -29,73 -0,28% +0,11% 57 Séoul 2281,9 -1,23 -0,05% -7,52% 7 Singapou 3113,8 +3,89 +0,13% -8,50% r 0 Shanghaï 2657,2 -7,60 -0,29% -19,65 0 % Sydney 6175,9 -3,80 -0,06% +1,83% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25971, +113,9 +0,44% +5,06% Jones 06 9 S&P-500 2887,8 +10,76 +0,37% +8,01% 9 Nasdaq 7972,4 +48,31 +0,61% +15,49 7 % Nasdaq 7507,8 +60,20 +0,81% +17,38 100 7 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1466,1 -0,66 -0,04% -4,15% t 300 3 Eurostox 3311,6 +2,38 +0,07% -5,49% x 50 6 <.STOXX5 0E> CAC 40 5283,7 +14,16 +0,27% -0,54% 9 Dax 30 11970, -16,07 -0,13% -7,33% 27 FTSE 7273,5 -5,76 -0,08% -5,39% 4 SMI 8914,9 -15,30 -0,17% -4,98% 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1592 1,1605 -0,11% -3,37% Dlr/Yen 111,56 111,62 -0,05% -0,99% Euro/Yen 129,32 129,53 -0,16% -4,33% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9733 0,9720 +0,13% -0,10% Euro/CHF 1,1284 1,1282 +0,02% -3,46% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,3002 1,3033 -0,24% -3,77% Indice $ 95,160 95,249 -0,09% -6,90% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,4280 -0,005 0 Bund 2 -0,550 -0,010 ans 5 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7397 +0,002 +31,17 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9737 -0,005 0 Treasury 2 ans 2,7440 -0,008 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 69,92 69,25 +0,67 +0,97% +29,75 léger US % Brent 79,41 79,06 +0,35 +0,44% +39,93 % (Édité par Juliette Rouillon)

