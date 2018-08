POINT Marchés-Les Bourses attendues dans le rouge, l'euro poursuit son repli

* Les marchés asiatiques plombés par la crise turque * Ankara annonce un plan de soutien à la livre, à un nouveau plus bas * L'euro cote autour de 1,1380 dollar par Laetitia Volga PARIS, 13 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient emboîter le pas des marchés asiatiques et nettement reculer à l'ouverture lundi, la crise qui touche la Turquie continuant de plomber les actifs jugés les plus risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,86% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,98% et le FTSE à Londres 0,46%. A Tokyo, l'indice Nikkei s'achemine vers une clôture en baisse, cédant actuellement 1,87% à un plus bas d'un mois. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai recule de 1,1% et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 1,26%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1,66%. La Bourse de New-York n'a pas été épargnée vendredi par la recrudescences des tensions entre Washington et Ankara, en particulier le secteur bancaire qui a perdu 1,2%. L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, le S&P-500 0,71% et le Nasdaq Composite 0,67%. La banque centrale de Turquie a annoncé lundi qu'elle avait réduit de 250 points de base le coefficient de réserves obligatoires (RO) en livre turque pour toutes les échéances et avait abaissé de 400 points de base le coefficient de RO pour les passifs en devises jusqu'à trois ans d'échéance. Le ministre des Finances Berat Albayrak avait dit un peu auparavant que la Turquie mettrait en oeuvre un plan d'action économique lundi afin d'apaiser les inquiétudes des marchés financiers après que la chute de la chute de la monnaie nationale Cette annonce intervient alors que le président Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son opposition à une hausse des taux d'intérêt et a dénoncé un "complot contre la Turquie", appelant à nouveau ses partisans à soutenir la monnaie nationale. Sur le marché des changes, la livre turque poursuit sa chute et perd 8,33% après avoir touché un nouveau plancher record à 7,24 pour un dollar. "La chute de la livre, qui a débuté en mai, semble conduire l'économie turque à la récession et pourrait déclencher une crise bancaire", déclare Andrew Kenningham, chef économiste chez Capital Economics. REPLI DE L'EURO ET DES DEVISES EMERGENTES Favorisé par son statut de valeur refuge, le dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui continue de creuser ses pertes. Face au billet vert, il cède 0,26%, après avoir touché un plus bas depuis le 6 juillet 2017 à 1,1364. L'euro avait déjà perdu 1% vendredi, pénalisé par un article du Financial Times selon lequel la Banque centrale européenne, qui a refusé de commenter, aurait des craintes sur l'exposition au marché turc de certaines banques de la zone euro. Le secteur bancaire européen sera particulièrement observé à l'ouverture après avoir déjà abandonné près de 1,9% vendredi. Le climat tendu pénalise également les monnaies émergentes: le rand sud-africain a par exemple touché un plus bas depuis début 2016 face au dollar . Sur le marché pétrolier, le Brent perd 0,29% à 72,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'échange à près de 67,5 dollars. PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS À L'AGENDA DU LUNDI 13 AOÛT VALEURS À SUIVRE : BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21874,96 -423,12 -1,90% -3,91% Topix 1684,27 -35,89 -2,09% -7,33% Hong Kong 27888,25 -478,37 -1,69% -6,79% Taiwan 10748,92 -234,76 -2,14% +0,36% Séoul 2246,22 -36,57 -1,60% -8,97% Singapour 3249,74 -35,04 -1,07% -4,50% Shanghaï 2764,47 -30,84 -1,10% -16,41% Sydney 6248,00 -30,40 -0,48% +3,02% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 25313,14 -196,09 -0,77% +2,40% S&P-500 2833,28 -20,30 -0,71% +5,97% Nasdaq 7839,11 -52,67 -0,67% +13,55% Nasdaq 100 7408,30 -58,66 -0,79% +15,82% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1510,50 -16,69 -1,09% -1,25% Eurostoxx 50 3426,28 -67,85 -1,94% -2,22% CAC 40 5414,68 -24,53 -0,45% +1,92% Dax 30 12424,35 -251,76 -1,99% -3,82% FTSE 7667,01 -74,76 -0,97% -0,27% SMI 9031,33 -114,35 -1,25% -3,74% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1381 1,1410 -0,25% -5,13% Dlr/Yen 110,22 110,92 -0,63% -2,17% Euro/Yen 125,46 126,54 -0,85% -7,19% Dlr/CHF 0,9929 0,9952 -0,23% +1,91% Euro/CHF 1,1304 1,1357 -0,47% -3,29% Stg/Dlr 1,2752 1,2767 -0,12% -5,62% Indice $ 96,4140 96,3570 +0,06% +4,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3190 -0,0050 Bund 2 ans -0,6440 +0,0060 OAT 10 ans 0,6698 -0,0010 +35,08 Treasury 10 ans 2,8605 +0,0020 Treasury 2 ans 2,5959 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,54 67,63 -0,09 -0,13% +11,78% Brent 72,58 72,81 -0,23 -0,32% +8,54% (Service Marchés)